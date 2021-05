Toprak Razgatlioglu (3./Yamaha): Aragón-Fluch besiegt

Im ersten Saisonrennen der Superbike-WM 2021 in Aragón hat Toprak Razgatlioglu den Fluch besiegt und sein erstes Podest auf der spanischen Piste eingefahren. Entsprechend zufrieden gab sich der Yamaha-Werkspilot.

Schon nach den Aragón-Tests äußerte sich Toprak Razgatlioglu optimistisch für das Superbike-Meeting in Aragón. Und tatsächlich präsentierte sich der Yamaha-Pilot vom ersten Training an konkurrenzfähig. In der Superpole erreichte der 24-Jährige zwar nur den zehnten Startplatz, aber nur, weil ihm seine beste Runde gestrichen wurde.

Im ersten Lauf machte Razgatliogliu vieles richtig. Sechster in der ersten Runde, in Runde 4 schon Vierter und schon ab der fünften Runde lag der Türke auf einem Podestplatz. Zeitweise auf Platz 2 liegend musst sich der Yamaha-Star am Ende aber Alex Lowes (Kawasaki) geschlagen geben – um 43/1000 sec!



«Auf den letzten fünf Runden war mein Hinterreifen auf der linken Flanke total zerstört – ich konnte kaum in Schräglage gehen», erklärte Razgatlioglu im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Alex hatte links noch viel Grip, ich dafür auf der rechten Flanke. Ich hatte ihn mir noch in Kurve 7 geschnappt, danach kommen aber viele Linkskurven und da war ich machtlos. In der letzten Kurve habe ich es noch mit einer anderen Linie probiert, aber das reichte auch nicht.»

Hättest du vielleicht besser den normale Rennreifen wählen sollen, so wie Lowes, anstatt den für das Superpole-Race entwickelten SCX-Reifen?



«Bei uns hat der SC0-Reifen nicht gut funktioniert, deshalb haben wir den SCX genommen, mit dem ich mich viel besser gefühlt habe», antwortete Razgatlioglu. «Gut, in den letzten fünf Runden hat er stark nachgelassen, aber wer weiß, ob ich mit dem SC0 überhaupt die Chance gehabt hätte, mit Alex zu kämpfen. Ich bin zufrieden. Wir werden auch am Sonntag den X-Reifen verwenden.»

Vor einem Jahr erlebte Razgatlioglu in Aragón zwei schlechte Rennwochenende mit nur einem Top-5-Ergebnis aus sechs Rennen. Nun hat er endlich das erste Podest eingefahren.



«Ich bin glücklich. Gestern habe ich mir ein Podium in Aragón gewünscht, und jetzt habe ich es geschafft», versicherte Razgatlioglu. «Für das erste Saisonrennen kann ich sehr zufrieden sein.»

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 33:24,225 min 2. Alex Lowes Kawasaki + 3,965 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 4,008 4. Scott Redding Ducati + 4,242 5. Chaz Davies Ducati + 4,615 6. Tom Sykes BMW + 6,784 7. Michael Rinaldi Ducati + 8,345 8. Leon Haslam Honda + 10,187 9. Garrett Gerloff Yamaha + 10,326 10. Andrea Locatelli Yamaha + 17,693 11. Michael vd Mark BMW + 21,154 12. Axel Bassani Ducati + 27,523 13. Isaac Vinales Kawasaki + 30,963 14. Kohta Nozane Yamaha + 36,769 15. Lucas Mahias Kawasaki + 39,334 16. Jonas Folger BMW + 41,544 17. Christophe Ponsson Yamaha + 43,179 18. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Alvaro Bautista Honda

Out Eugene Laverty BMW Out Samuele Cavalieri Kawasaki Out Leandro Mercado Honda Out Tito Rabat Ducati