Jonathan Rea (1./Kawasaki): Auf den Spuren von Rossi

Superbike-Weltmeister Jonathan Rea begann die Superbike-WM-Saison 2021 in bestmöglicher Art und Weise. In Aragon gelang dem Kawasaki-Star sein 100. Sieg in dieser Klasse und er nähert sich damit den größten Rennfahrern.

Giacomo Agostini gewann 122 Rennen, Valentino Rossi konnte 115 Siege in der Motorrad-WM feiern. Superbike-Star Jonathan Rea reihte sich nun in die Liste der Fahrer ein, die mehr als 100 Siege in der Weltmeisterschaft feierten. Mit dem dominanten Sieg in Aragon am Samstag führt der sechsfache Superbike-Champion ein weiteres Mal die Gesamtwertung der seriennahen Weltmeisterschaft an.



«Ich konnte das Rennen gut kontrollieren und musste nicht ans Limit gehen. Zum Ende konnte ich einen Vorsprung erarbeiten, allerdings fühlte ich mich am Rennende deutlich langsamer als beim Test vor zwei Wochen», stapelte der Kawasaki-Pilot gewohnt tief.

«Im Winter hatten wir wenig Glück mit dem Wetter, aber mein Team hat jeden Stein umgedreht und wenn es mal nicht rund lief, waren sie sehr organisiert und wussten genau, was zu tun ist. Ein großes Dankeschön an alle Teammitglieder, von der Führung bis zum Mechaniker. Die Leute sehen ihre Familien kaum, weil wir so viel unterwegs sind, ich habe großen Respekt vor allen», betonte Rea, der mit seinen drei Supersport-WM-Siegen von 2008 sogar schon 103 Erfolge in der WM vorzuweisen hat.



«Der Saisonstart war ideal für uns, denn wir haben mit 25 Punkten mehr angefangen als im letzten Jahr, denn damals war das erste Rennen ein Desaster», lachte Rea und führte fort: «Es ist fantastisch, mit Rossi und Agostini auf einer Liste zu stehen.»

Carl Fogarty ist nach Rea der erfolgreichste Fahrer der Superbike-WM. Der Engländer gewann 59 Rennen und vier Titel. «100 Siege hatte ich mir nie erträumt», strahlte Rea im Interview mit SPEEDWEEK.com. «1993 habe ich mithilfe meiner Eltern mit Motocross begonnen. Die Möglichkeit zu bekommen, in der WM zu fahren, war ein wahnsinniger Schritt für mich, zuerst in der Supersport-WM, gleich danach in der Superbike-Klasse.»

«2009 konnte ich in Misano als Rookie mein erstes Rennen gewinnen und nun habe ich 100 Siege auf meinem Konto, das ist verrückt. Ich habe nie auf Statistiken geschaut, aber als ich in Richtung 100 unterwegs war, habe ich mir diese Zahl als großes Ziel gesetzt», stellte der 34-Jährige klar.

Was wäre die nächste coole Zahl für den Kawasaki-Piloten? «Die Nummer 1 am Ende der Saison oder die Sieben», antwortete der Engländer selbstbewusst in Anspielung auf den angepeilten siebten Titelgewinn, relativierte seine Aussage jedoch gleich: «Ich bin mir sicher, dass es keine leichte Aufgabe wird, denn die Konkurrenz ist groß und schon im letzten Jahr gab es sieben verschiedene Sieger.»



Gibt es jemanden, dem er diesen großen Erfolg widmen möchte? «Ich möchte den Sieg meiner Mama und meinem Papa widmen, dafür, dass ich meinen Traum als Kind leben durfte. Ich habe selbst zwei Kinder und ich verstehe, wie sich das anfühlt, an jedem Wochenende an einer Rennstrecke zu sein. Ich liebe meine Kinder, aber ich genieße auch jeden Moment ohne Motorräder, deshalb weiß ich genau, wie großartig meine Eltern für mich da waren», sagte Rea abschließend.

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 33:24,225 min 2. Alex Lowes Kawasaki + 3,965 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 4,008 4. Scott Redding Ducati + 4,242 5. Chaz Davies Ducati + 4,615 6. Tom Sykes BMW + 6,784 7. Michael Rinaldi Ducati + 8,345 8. Leon Haslam Honda + 10,187 9. Garrett Gerloff Yamaha + 10,326 10. Andrea Locatelli Yamaha + 17,693 11. Michael vd Mark BMW + 21,154 12. Axel Bassani Ducati + 27,523 13. Isaac Vinales Kawasaki + 30,963 14. Kohta Nozane Yamaha + 36,769 15. Lucas Mahias Kawasaki + 39,334 16. Jonas Folger BMW + 41,544 17. Christophe Ponsson Yamaha + 43,179 18. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Alvaro Bautista Honda

Out Eugene Laverty BMW Out Samuele Cavalieri Kawasaki Out Leandro Mercado Honda Out Tito Rabat Ducati