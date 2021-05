Scott Redding (Ducati/4.): «Im TV sah es so aus»

Scott Redding fuhr am Samstag in Aragon 13 WM-Punkte ein

«Ich hatte keinen Grip», klagte Scott Redding nach dem ersten Saisonrennen der Superbike-WM in Aragon am Samstag. Der Ducati-Star beendete das Rennen knapp hinter dem Podium, kämpfte jedoch mit starken Reifenproblemen.

Scott Redding gewann im Vorjahr fünf Rennen und stand neun weitere Male auf dem Podium der Superbike-WM. Beim Saisonstart im MotorLand Aragon am Samstag verpasste der Ducati-Werksfahrer die Top-3 um 0,2 Sekunden, auf Sieger Jonathan Rea (Kawasaki) verlor er mehr als vier Sekunden. Rea verwendete den gleichen Reifen wie Redding, Lowes (Kawasaki) und Razgatlioglu (Yamaha), die das Podest komplettierten, waren auf dem weicheren SCX-Reifen unterwegs.



«Im Grid habe ich gesehen, dass Jonathan einen SC0 verbaut hatte. Ich denke, Kawasaki hatte deutlich besseren Grip als wir, besonders in den ersten drei, vier, fünf Runden, da konnte ich nichts machen», betonte der Engländer am Samstagnachmittag.

Was hinderte Redding daran, die Pace mit Rea an der Spitze mitzugehen? «Ich hatte mit sehr viel Schlupf zu kämpfen und konnte das Bike nicht vernünftig abbremsen. Das Gefühl vom Hinterrad war wirklich sehr schlecht, später habe ich Probleme mit dem Vorderreifen bekommen», erklärte der 28-Jährige im Interview mit SPEEDWEEK.com. «Ich habe versucht, in einen Rhythmus zu finden, aber ich bin immer weiter zurückgefallen. Am Schluss kam ich den anderen wieder näher, am Ende war mein Reifen aber völlig am Ende.»



«Im TV sah es vielleicht so aus, als ob ich nur noch eine Runde gebraucht hätte, um aufs Podium zu kommen. Aus meiner Sicht hätte ich aber eine Runde später aufhören müssen, weil der Reifen so zerstört war. Ich hatte mit den Pirelli-Reifen noch nie solche Probleme, es war beinahe wie auf einem Intermediate-Reifen. Es hat keinen Spaß gemacht und ich habe das Rennen nicht genossen», berichtete der Ducati-Pilot mit ernster Miene.

Wie möchte Redding die Situation verbessern? «Sollten die Bedingungen am Sonntag kühler sein, kann sich alles verändern und wenn es heiß wird, hoffe ich auf ein sehr starkes Paket. Ich war am Freitag überrascht, wie gut das Motorrad unter diesen Bedingungen funktioniert», sagte er und fügte anschließend hinzu: «In FP3 am Samstag habe ich mich super gefühlt, ich dachte: Das ist mein Bike. Leider veränderte sich das Wetter vor dem Rennen und es war ein Problem für uns. Um die Meisterschaft zu gewinnen, müssen wir konstanter werden.»

Gibt es einen Austausch mit der MotoGP-Abteilung von Ducati, wovon das Team profitiert? «Ja es gibt da eine Kommunikation und wir arbeiten zusammen, sogar der Testfahrer ist ständig auf einem MotoGP-Motorrad und auf unserem Bike unterwegs», betonte Redding. «Es hilft beiden Abteilungen, dass wir in dieselbe Richtung arbeiten. Reifen und Bremsen sind natürlich verschieden, das macht dann schon einen großen Unterschied.»

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 33:24,225 min 2. Alex Lowes Kawasaki + 3,965 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 4,008 4. Scott Redding Ducati + 4,242 5. Chaz Davies Ducati + 4,615 6. Tom Sykes BMW + 6,784 7. Michael Rinaldi Ducati + 8,345 8. Leon Haslam Honda + 10,187 9. Garrett Gerloff Yamaha + 10,326 10. Andrea Locatelli Yamaha + 17,693 11. Michael vd Mark BMW + 21,154 12. Axel Bassani Ducati + 27,523 13. Isaac Vinales Kawasaki + 30,963 14. Kohta Nozane Yamaha + 36,769 15. Lucas Mahias Kawasaki + 39,334 16. Jonas Folger BMW + 41,544 17. Christophe Ponsson Yamaha + 43,179 18. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Alvaro Bautista Honda

Out Eugene Laverty BMW Out Samuele Cavalieri Kawasaki Out Leandro Mercado Honda Out Tito Rabat Ducati