Jonathan Rea hat mit Estoril eine Rechnung offen

Direkt nach Aragón steht am Wochenende das Superbike-Meeting in Estoril an. Die portugiesische Piste ist ein weißer Fleck auf der Weste von Kawasaki-Star Jonathan Rea.

Estoril war das Saisonfinale der Superbike-WM 2020, wo Jonathan Rea im ersten Lauf mit einem fünften Platz seinen sechsten WM-Titel in Folge feierte.



Aber erstaunlich: Nicht nur im ersten Rennen verpasste der Kawasaki-Pilot das Podest, sondern auch im Superpole-Race und im zweiten Lauf. In der Startaufstellung stand der Nordire gar nur auf Platz 15!

Zuvor ist Rea immer aus der ersten Reihe gestartet und hatte elf Siege und 17 Podestplätze eingefahren! Estoril war im vergangenen Jahr das einzige Rennwochenende ohne Sieg und ohne Podest.



«Ich habe Estoril letztes Jahr wirklich genossen und ich hatte viele schöne Erinnerungen daran, wie ich dort die Meisterschaft gewonnen habe. Aber um ehrlich zu sein, war ich ziemlich durchschnittlich», gab der 34-Jährige zu.

Nur das FP3 und Warm-up beendete der Kawasaki-Star in den Top-3.



«Ich bin schon im ersten Training nicht in Schwung gekommen und hatte immer das Gefühl, hinterherzurennen und dass das Wochenende uns durch die Finger rinnt. Und dann hatte ich auch noch einen Sturz in der Superpole», sagte Rea weiter. «Wir werden also eine neue Einstellung mitbringen, außerdem fühle ich mich mit der neuen ZX-10RR sehr wohl.»

Obwohl Kawasaki von der FIM keine höhere Drehzahl zugestanden wurde, fuhr Rea in Aragon zwei Siege ein und holte einen zweiten Platz. Die Gesamtwertung führt er mit 57 Punkten vor seinem Teamkollegen Alex Lowes (45 Punkte) an.



«In Aragón hatten wir drei verschiedene Streckenbedingungen – und wir waren immer wettbewerbsfähig», betonte der Nordire. «Ich bin also optimistisch, weil wir an einigen unserer Schwächen in Estoril gearbeitet haben. Das Kurvenverhalten, auf der Bremse und die Richtungswechsel. Ich denke, die Vorteile werden sich zeigen, wenn wir dorthin gehen.»

Das Layout von Estoril ist dem von Portimão nicht unähnlich, allerdings mit weniger Höhenunterschieden und nicht einsehbaren Kurven. Auf der zweiten Rennstrecke in Portugal ist Rea mit zwölf Siegen eine Macht.