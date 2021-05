SBK in Aragon: BMW kratzt mit neuer M1000RR am Podium

Alles nur Zufall oder das Ergebnis der schwierigen Umstände? BMW mischte beim Superbike-Meeting in Aragón am Sonntag mit der neuen M1000RR überzeugend an der Spitze mit.

BMW stellte mit der neuen M1000RR die Weichen für mehr Erfolg in der Superbike-WM. Mit mehr Power und vielen Detailverbesserungen sollen die Werkspiloten mittelfristig um Podestplätze kämpfen können. Aber schon im zweiten Superbike-Lauf in Aragón fuhr Neuzugang Michael van der Mark frech in der Spitzengruppe mit und lag in 12 von 18 Runden in den Top-3!



Sicher: Die schwierig einzuschätzenden Bedingungen (die Strecke war zu Beginn feucht, am Ende trocken) halfen BMW. Doch die Verhältnisse waren für alle gleich und die Gegner von Kawasaki und Yamaha waren auf identischen Reifen unterwegs.

Dass van der Mark am Ende hinter seinem Teamkollegen Tom Sykes Fünfter wurde, tat der Freude bei BMW keinen Abbruch.



«Wir sind höchst zufrieden», jubelte Motorsport Direktor Marc Bongers. «Wir haben im Winter so viel Arbeit in das Projekt gesteckt, und bei den Tests war es sehr schwer zu beurteilen, wo man wirklich steht. Das Wochenende hier hat am Freitag auch schwierig für uns angefangen, dass wir es noch so drehen konnten, ist super. Zwar waren es außergewöhnliche Bedingungen, aber es war sehr erfreulich zu sehen, dass wir das ganze Rennen über mit den Kawasaki, die der Maßstab sind, kämpfen konnten.»

Ein Platz auf dem Podium wäre die Kirsche auf der Torte gewesen. Außerdem bewies mit Jonas Folger ein weiterer BMW-Pilot das Potenzial der M1000RR. Der Bonovo-MGM-Pilot fuhr mit Slicks von Platz 18 bis Platz 6 um zwölf (!) Plätze nach vorne. Ein Verbremser in der letzten Kurve vor dem Ziel kostete den Deutschen zwei Positionen – Platz 8.



«Natürlich haben wir zwischenzeitlich auch mit dem Podium geliebäugelt», gab der Niederländer Bongers zu. «Aber es ist auch so Klasse, dass wir jetzt mit zwei oder sogar drei Motorrädern zeigen konnten, dass das Potenzial da ist. Es ist ein starkes Ergebnis, auf das wir aufbauen werden. Wir sind super happy, die Arbeit hat sich gelohnt. Wir werden nicht aufhören, sondern weiterarbeiten.»

Teamchef Shaun Muir prophezeite bereits am Samstag, dass sich van der Mark schnell steigern würde. Der Niederländer überzeugte bereits im Superpole-Race als Fünfter.



«Im verregneten Warm-up am Morgen war Michael auf Anhieb schnell, obwohl er zum ersten Mal mit der BMW M1000RR im Nassen gefahren ist. Im Superpole-Race war er sehr stark unterwegs, und es war schön, ihn auf Platz 5 zu sehen. Er lernt an jedem Tag, an dem er auf das Bike steigt, dazu», lobte Muir. «Tom hatte im Superpole Race ein Problem mit dem Hinterreifen und musste aufgeben.»

Muir erlebte im zweiten Rennen eine nervenaufreibende Steigerung.



«Dieses Rennen war wirklich aufregend. Es war toll, um die Führung zu kämpfen und die meiste Zeit über nie außerhalb der Top-3 oder Top-4 zu sein. Beide BMW haben für Aufsehen gesorgt», sagte der Engländer. «Das ist eine Bestätigung für die Arbeit des gesamten Teams. Nun geht es nach Estoril, und wir können zuversichtlich sein, dass wir in der weiteren Saison ein Wörtchen mitreden werden.»

Ergebnis Superbike-WM, Aragon, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 34:19,394 min 2. Jonathan Rea Kawasaki + 9,856 sec 3. Alex Lowes Kawasaki + 10,434 4. Tom Sykes BMW + 12,094 5. Michael vd Mark BMW + 16,234 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 20,191 7. Garrett Gerloff Yamaha + 20,427 8. Jonas Folger BMW + 20,587 9. Andrea Locatelli Yamaha + 25,026 10. Lucas Mahias Kawasaki + 28,855 11. Alvaro Bautista Honda + 35,644 12. Kohta Nozane Yamaha + 38,275 13. Isaac Vinales Kawasaki + 41,585 14. Axel Bassani Ducati + 44,922 15. Christophe Ponsson Yamaha + 46,022 16. Michael Rinaldi Ducati > 1 min 17. Eugene Laverty BMW > 1 min 18. Leandro Mercado Honda > 1 min 19. Chaz Davies Ducati > 1 min 20. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 21. Samuele Cavalieri Kawasaki > 1 min Out Tito Rabat Ducati Out Leon Haslam Honda