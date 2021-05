SBK-WM 2021 in Estoril: Aufpassen, Zeitverschiebung

So eng ging es in Estoril 2020 rundenlang zu

Beim zweiten Saisonmeeting der Superbike-WM 2021 in Estoril gibt es einen Konflikt mit der MotoGP in Mugello. Welche Besonderheiten es für Fans der seriennahen Meisterschaft sonst noch zu berücksichtigen gibt.

Seit 1993 war Estoril aus dem Kalender der Superbike-WM verschwunden, durch die Corona-Pandemie erlebte die portugiesische Piste im vergangenen ein überraschendes Comeback. Die Rennen aller Kategorien waren spannend und umkämpft wie nur selten. Das erkannte auch die Dorna als Promoter der seriennahen Weltmeisterschaft und berücksichtigte Estoril auch für den Kalender 2021.

Terminkonflikte mit anderen Rennserien sind immer ärgerlich, sind aber nicht immer zu vermeiden. Fans von MotoGP und Superbike-WM stehen vor einem ereignisreichen Wochenende, denn mit dem Mugello-GP und dem SBK-Meeting in Estoril finden die beiden wichtigsten Motorradserien zeitgleich statt.



Aber durch die einstündige Zeitverschiebung zu Portugal entschärft sich das Problem ein wenig. Denn wenn am Samstag die Superbike-WM in ihr erstes Rennen startet, findet in Italien das Qualifying der Moto2 statt. Und wer das spannende Superpole-Race am Sonntag genießt, wird nur die ersten 15 Minuten des Moto2-Rennens verpassen. Wenn der zweite Lauf stattfindet, ist in Mugello bereits Feierabend.

Für die Saison 2021 wurde die zweite Gruppe der Supersport-WM 300 abgeschafft, weshalb es keine doppelten Trainings und Superpole mehr gibt. Für das Meeting in Estoril spielt das jedoch keine Rolle, denn die Nachwuchsserie lässt die Veranstaltung in Portugal aus und wird erst in Misano am 12./13. Juni wieder auf der Strecke sein.