Estoril, Grid Lauf 2: Beste BMW steht nur in Reihe 3 30.05.2021 - 12:35 Von Ivo Schützbach

Superbike-WM © Gold & Goose Tom Sykes brachte die beste BMW auf Startplatz 7

Das Sprintrennen am Sonntagmorgen heißt offiziell «Tissot Superpole Race». Der Name kommt daher, weil das Rennergebnis zum Teil die Startaufstellung für das zweite Superbike-Rennen am Sonntagnachmittag definiert.