Estoril, 1. Lauf: Redding brilliert – Top-3 in 1 sec!

Scott Redding (Ducati) gewann am Samstag in Estoril sein zweites Rennen der Superbike-WM-Saison. Mit Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Kawasaki-Star Jonathan Rea landeten drei Hersteller in den Top-3 – Jonas Folger 16.

Beim Start in den ersten Superbike-Lauf um 14 Uhr Ortszeit Estoril zeigte das Thermometer 20 Grad und eine Asphalttemperatur von 46 Grad. Damit waren die Bedingungen ähnlich wie am Freitag im FP2, als Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu die schnellste Rundenzeit vorlegte.



Aus der ersten Startreihe starteten Weltmeister Jonathan Rea, Ducati-Pilot Scott Redding und Toprak Razgatlioglu. Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes wurde die schnellste Runde in der Superpole aberkannt, weil er sie bei gelben Flaggen fuhr. Er rutschte von Startplatz 3 auf Position 10 ab und ging deshalb nur Reihe 4 ins Rennen. Jonas Folger (BMW) nahm das Rennen von Platz 11 auf.

Rea wählte für das Rennen den SC0-Hinterreifen, Redding und Razgatlioglu hingegen setzten auf den superweichen SCX-Reifen. Auch Gerloff, Rinaldi, Rabat und Locatelli setzten auf den SCX.



Nachdem sich zu Beginn eine Vierergruppe aus Redding, Razgatlioglu, Rea und Rinaldi bildete, waren es letztendlich drei Fahrer, die das Podium unter sich ausmachten. Redding gelang nach dem Sieg in Aragon sein zweiter Erfolg in Serie. Der Ducati-Pilot besiegt Yamaha-Fahrer Toprak Razgatlioglu, der keinen Angriff auf den Engländer wagte, um 0,8 Sekunden.

Weltmeister Jonathan Rea musste sich nach 21 Runden mit dem dritten Rang begnügen. Letztendlich fand der Kawasaki-Werksfahrer keinen Weg am Türken vorbei. Platz 4 holte sich Garrett Gerloff, der seine Yamaha am Ende des Rennens noch an Michael Ruben Rinaldi vorbeidrückte. Rinaldi holte mit Platz 5 sein bestes Ergebnis der Saison.

Hinter Chaz Davies gelang Michael van der Mark mit 19 Sekunden Rückstand der siebte Platz, knapp vor Alvaro Bautista, der sich von Startplatz 18 auf den bravourösen achten Rang kämpfte. Auch Tito Rabat zeigte ein starkes Rennen. Dem Spanier gelang mit Position 9 der erste Top-10-Platz in der Superbike-WM.



Tom Sykes fiel im Verlauf des Rennens weit zurück, sodass er am Ende auf Platz 14 ins Ziel kam. Noch weiter hinten landete Jonas Folger. Der Deutsche, verlor gleich zu Beginn viele Plätze und schaffte es letztendlich nur auf Rang 16.

So lief das Rennen

Start: Scott Redding prescht von Startplatz 2 an Jonathan Rea vorbei, auch Toprak Razgatlioglu zieht vorbei am Kawasaki-Piloten. Jonas Folger fällt auf Platz 14 zurück.



Runde 1:Redding, Razgatlioglu, Rea und Rinaldi in Führung und schon mit Vorsprung auf Lucas Mahias, der auf Rang 5 liegt. Tom Sykes liegt als bester BMW-Pilot auf Rang 7.



Runde 2: Rea und Rinaldi kämpfen um Platz 3, Redding und Razgatlioglu fahren einen Vorsprung von mehr als 0,5 Sekunden heraus.



Runde 4: Alex Lowes hat sich von Startplatz 10 schon bis auf Platz 5 vorgekämpft. Tom Sykes verliert fünf Plätze, Eugene Laverty verbessert sich auf Platz 7, Folger liegt nur auf Platz 18.



Runde 5: Redding führt 0,5 Sekunden vor Razgatlioglu und 1,5 Sekunden vor Rea. Vierter ist Rinaldi, Lowes als Fünfter hat 4,8 Sekunden Rückstand auf Redding.

Runde 6: Razgatlioglu verkürzt den Rückstand auf Leader Redding auf 0,3 Sekunden, beide nutzen den SCX-Reifen, um einen kleinen Vorsprung auf Rea herauszuholen.



Runde 8: Tom Sykes fällt aus den Punkten heraus, nur noch Platz 17 für den Engländer. Die beste Honda pilotiert Alvaro Bautista auf Rang 10. Samuelle Cavalieri stürzt in Kurve 7, bleibt aber unverletzt.



Runde 9: Eugene Laverty stürzt aus den Top-10, auch Alex Lowes wirft seine Top-Platzierung in Kurve 7 weg, nimmt das Rennen jedoch am Ende des Felds wieder auf.



Runde 10: Redding weiterhin vor Razgatlioglu, Rea setzt zur Aufholjagd an und verkürzt den zwei Sekunden Rückstand langsam.



Runde 11: Redding vor, Razgatlioglu, Rea, Rinaldi, Gerloff, Davies und dem besten BMW-Fahrer Michael van der Mark auf Platz 7. Bautista komplettiert die Top-8, Folger liegt auf Platz 16 außerhalb der Punkte.

Runde 12: Rea hat nur noch 0,9 Sekunden Rückstand auf Redding.



Runde 15: Jonathan Rea ist der schnellste Fahrer im Feld, auf Platz 1 fehlen ihm nur noch 0,7 Sekunden. Gerloff holt auf Rinaldi auf, nur 0,5 Sekunden fehlen ihm auf den viertplatzierten. Davies liegt auf P6, eine Sekunde vor van der Mark, der 1,5 Sekunden Vorsprung auf Bautista hat.



Runde 17: Razgatlioglu erhöht nun den Druck auf Redding. Der Türke überquert den Zielstrich nur 0,3 Sekunden hinter Redding, auch Rea rückt den beiden Führenden sehr nahe.



Runde 18: Gerloff überholt Rinaldi, Rea schnappt sich Razgatlioglu Eingangs der Zielgeraden und liegt auf Rang 2

Runde 19: Razgatlioglu kontert in Kurve 1 und verdrengt den Weltmeister auf Platz 3, Redding profitiert und liegt 0,6 Sekunden in Führung.



Runde 20: Rea beißt sich am Yamaha-Piloten die Zähne aus, während Redding den Vorsprung ausbaut.



Letzte Runde: Scott Redding gewinnt 0,8 Sekunden vor Razgatlioglu, Platz 3 geht an Jonathan Rea. Jonas Folger verpasst die Punkteränge um eine Sekunde auf Platz 16.

Ergebnis Superbike-WM Estoril, Rennen 1:

1. Redding, Ducati, 34:08,039

2. Razgatlioglu, Yamaha, +0,877 sec

3. Rea, Kawasaki, +0,915

4. Gerloff, Yamaha, +9,518

5. Rinaldi, Ducati, +13,636

6. Davies, Ducati, +17,177

7. vd Mark, BMW, +19,316

8. Bautista, Honda, +20,185

9. Rabat, Ducati, +25,625

10. Locatelli, Yamaha, +27,772

11. Bassani, Ducati, +30,349

12. Haslam, Honda, +35,722

13. Mahias, Kawasaki, +35,885

14. Sykes, BMW, +36,887

15. Nozane, Yamaha, +45,434

16. Folger, BMW, +46,472

17. Vinales, Kawsaki, +51,132

18. Laverty, BMW, + > 1 min

19. Lowes, Kawasaki, > 1 min

20. Cresson, Kawasaki, > 1 min

DNF Ponsson, Yamaha

DNF Cavalieri, Kawasaki