Tom Sykes: «Sah auf der Strecke wie ein Idiot aus»

Für das BMW-Werksteam hatte das erste Rennen der Superbike-WM in Estoril Licht und Schatten: Während es für Michael van der Mark deutlich nach vorne ging, hatte Tom Sykes den Rückwärtsgang drin.

In der Qualifikation am Samstagvormittag sicherte sich Tom Sykes den fünften Startplatz, Teamkollege Michael van der Mark kam auf Rang 12.



Im Rennen konnte sich der Niederländer mit einer ermunternden Leistung bis auf Platz 7 nach vorne arbeiten; Sykes fiel ab der zweiten Runde von Platz 6 bis auf 14 zurück.

«Das war ein sehr seltsames Rennen, ich bin enttäuscht», meinte Sykes. «Wir hatten einen guten Start und ich habe versucht, mit den Jungs an der Spitze mitzufahren. Aber jedes Mal, wenn ich Gas gegeben habe, verlor ich hinten an Traktion. Wir müssen an diesem Problem arbeiten und sehen, was wir tun können. Ich brauchte erst mal 40 Minuten in meinem Motorhome, um das zu verdauen. Wir haben uns mit der neuen M1000RR in vielen Bereichen deutlich verbessert, es fehlt aber weiterhin an mechanischem Grip. Ich war gegen Ende schneller als am Anfang, auch das müssen wir erst verstehen. Niemand ist enttäuschter als ich, weil ich auf der Strecke wie ein Idiot aussah.»

BMW Motorsport Direktor Marc Bongers sagte dazu: «Tom ist sehr weit zurückgefallen, wir müssen analysieren, woran das lag. Er hat in den ersten Runden drei, vier Sekunden verloren. Ein 14. Platz mit 36 Sekunden Rückstand auf den Sieger ist natürlich sehr enttäuschend. Das ist definitiv nicht das Ziel.»

Sykes nahm den siebten Platz von van der Mark respektvoll zur Kenntnis. «Michael hat ein sehr gutes Rennen gezeigt, sein Rückstand auf den Führenden zeigt aber unser Problem auf», meinte der Engländer. «Ein siebter Platz ist wahrscheinlich das Beste, was wir erwarten konnten. Michael hat das Meiste aus unserem Paket herausgeholt.»

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, Rennen 1:

1. Redding, Ducati, 34:08,039 min

2. Razgatlioglu, Yamaha, +0,877 sec

3. Rea, Kawasaki, +0,915

4. Gerloff, Yamaha, +9,518

5. Rinaldi, Ducati, +13,636

6. Davies, Ducati, +17,177

7. vd Mark, BMW, +19,316

8. Bautista, Honda, +20,185

9. Rabat, Ducati, +25,625

10. Locatelli, Yamaha, +27,772

11. Bassani, Ducati, +30,349

12. Haslam, Honda, +35,722

13. Mahias, Kawasaki, +35,885

14. Sykes, BMW, +36,887

15. Nozane, Yamaha, +45,434

16. Folger, BMW, +46,472

17. Vinales, Kawsaki, +51,132

18. Laverty, BMW, + > 1 min

19. Lowes, Kawasaki, > 1 min

20. Cresson, Kawasaki, > 1 min

DNF Ponsson, Yamaha

DNF Cavalieri, Kawasaki

WM-Stand nach 4 Rennen:

1. Rea, 73 Punkte. 2. Redding 65. 3. Razgatlioglu 50. 4. Lowes 45. 5. Gerloff 36. 6. van der Mark 30. 7. Davies 27. 8. Sykes 25. 9. Rinaldi 20. 10. Locatelli 19. 11. Bautista 16. 12. Haslam 12. 13. Bassani 11. 14. Mahias 10. 15. Folger 8. 16. Nozane 8. 17. Rabat 7. 18. Vinales 6. 19. Ponsson 1.

Herstellerwertung:

1. Kawasaki, 73 Punkte. 2. Ducati 69. 3. Yamaha 53. 4. BMW 37. 5. Honda 24.