Jonas Folger (BMW): Platz 16 gibt ihm Rätsel auf

​ Tom Sykes und Jonas Folger waren mit ihren BMW M1000RR im ersten Superbike-WM-Rennen in Estoril chancenlos, beide klagten über null Grip am Hinterrad. Erwischte der Deutsche einen Montags-Reifen?

Mit Platz 11 im Qualifying hatte Jonas Folger aus dem deutschen Team Bonovo MGM BMW eine ordentliche Ausgangslage für das erste Superbike-Rennen auf dem Circuito do Estoril nahe Lissabon. Doch während der 21 Runden ging es für den Schwindegger nur rückwärts, ins Ziel kam er als 16. und mit 46,4 sec Rückstand auf Sieger Scott Redding (Aruba Ducati).

«Das war schwierig, ich hatte ab Runde 3 mit dem Grip zu kämpfen, das war das Hauptproblem», klagte Jonas SPEEDWEEK.com beim Treffen in der Bonovo-Box. «Ich war chancenlos und hatte 21 Prozent Schlupf am Hinterrad. Das ist viel, nicht normal und völlig aus der Reihe. Wir müssen schauen, warum das so war, ob es eine Reifenstreuung gab. Der Luftdruck hat gepasst, der Reifen sah aber aus wie neu. Sykes hatte ähnliche Probleme wie ich, war aber trotzdem schneller – ich war komplett chancenlos. Es ist frustrierend, wenn man bei gleichen Bedingungen und mit dem gleichen Bike zwei Sekunden langsamer ist.»

Folgers Team wertet derzeit die Daten aus dem Rennen aus und vergleicht sie mit den Trainingsrunden, in denen Jonas bei vergleichbaren Bedingungen mit einem gleichen SC0-Reifen von Pirelli fuhr. «Am Vormittag ging der gleiche Wind und die Asphalttemperatur war bis auf ein paar Grad gleich», erklärte der BMW-Pilot. «Dann sieht man gleich, dass der Reifen im Training sechs Prozent Schlupf hatte und im Rennen 21 Prozent. Das haben wir auch gleich gesehen, nach dem ich gesagt hatte, was mein Problem war. Wenn bestätigt ist, dass der Reifen das Problem war, dann können wir eh nichts machen. Mit besserem Grip wäre ich gerne unter die ersten zwölf oder elf gefahren, aber das war unmöglich. Ich bin wirklich langsam gefahren und konnte auch nicht schneller.»

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, Rennen 1:

1. Redding, Ducati, 34:08,039

2. Razgatlioglu, Yamaha, +0,877 sec

3. Rea, Kawasaki, +0,915

4. Gerloff, Yamaha, +9,518

5. Rinaldi, Ducati, +13,636

6. Davies, Ducati, +17,177

7. vd Mark, BMW, +19,316

8. Bautista, Honda, +20,185

9. Rabat, Ducati, +25,625

10. Locatelli, Yamaha, +27,772

11. Bassani, Ducati, +30,349

12. Haslam, Honda, +35,722

13. Mahias, Kawasaki, +35,885

14. Sykes, BMW, +36,887

15. Nozane, Yamaha, +45,434

16. Folger, BMW, +46,472

17. Vinales, Kawsaki, +51,132

18. Laverty, BMW, + > 1 min

19. Lowes, Kawasaki, > 1 min

20. Cresson, Kawasaki, > 1 min

DNF Ponsson, Yamaha

DNF Cavalieri, Kawasaki

WM-Stand nach 4 Rennen:

1. Rea, 73 Punkte. 2. Redding 65. 3. Razgatlioglu 50. 4. Lowes 45. 5. Gerloff 36. 6. van der Mark 30. 7. Davies 27. 8. Sykes 25. 9. Rinaldi 20. 10. Locatelli 19. 11. Bautista 16. 12. Haslam 12. 13. Bassani 11. 14. Mahias 10. 15. Folger 8. 16. Nozane 8. 17. Rabat 7. 18. Vinales 6. 19. Ponsson 1.

Herstellerwertung:

1. Kawasaki, 73 Punkte. 2. Ducati 69. 3. Yamaha 53. 4. BMW 37. 5. Honda 24.