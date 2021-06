Toprak Razgatlioglu: «Navarra ist eine Yamaha-Piste»

Mit drei R1 in den Top-4 war der zweitägige Superbike-Test in Navarra ein eklare Angelegenheit für Yamaha. Für die Bestzeit sorgte Aushängeschild Toprak Razgatlioglu vom Werksteam Pata Yamaha by Brixx.

Auch wenn Rundenzeiten bei einem Test mit Vorsicht zu genießen sind, so war dennoch bereits am Montag offensichtlich, dass die Yamaha R1 auf dem Circuito de Navarra sehr gut funktioniert. Denn Garrett Gerloff vom Junior-Team GRT fuhr mit Rennreifen am ersten Testtag die Bestzeit und Werkspilot Toprak Razgatlioglu wurde Zweiter.

Am Dienstag dreht der Türke die Reihenfolge um und legte in 1:36,877 min für die Testbestzeit. Zur Einschätzung: Im Rahmen der Spanischen Superbike Serie (ESBK) Mitte Mai fuhr Yamaha-Pilot Carmelo Morales in 1:39,167 min die schnellste Rennrunde!



«Ich habe schon am Montag probiert, unter 1:37 min zu erreichen, aber das klappte wegen dem Wind und dem Regen nicht», sagte Razgatlioglu gegenüber WorldSBK. «Für Yamaha ist es eine gute Piste. Es gibt viele sehr langsame Kurven und die R1 ist bei Richtungswechseln sehr gut. Ich komme mit der Strecke gut zurecht und Garrett auch. Insgesamt funktioniert die Yamaha also ziemlich gut, auch wenn der Asphalt teilweise sehr holprig ist.»

«Dieser Test ist sehr positiv für mich. Wir konnten die Strecke kennen lernen und gleichzeitig unser Bike verbessern», ergänzte der Türke. «Wir hatten eine andere Abstimmungen probiert, aber die funktionierte nicht, also sind wir zurück auf das alte Setting.»

Zeiten Navarra-Test: 21./22. Juni 2021