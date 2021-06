Navarra-Test, Tag 1: Yamaha-Duo vor Kawasaki-Stars

Garrett Gerloff fuhr am Montag in Navarra die schnellste Zeit

Zur Vorbereitung auf das Debüt des Circuito de Navarra am 20.-22. August absolvieren diverse Superbike-Teams einen Test auf der Rennstrecke im Norden Spaniens. Besonders gut scheint die Piste der Yamaha R1 zu liegen.

Sechs Teams der Superbike-WM 2021 nutzen die dreiwöchige Rennpause bis Donington Park für einen Test auf dem Circuito de Navarra. Während Ducati bereits im Mai auf der 2010 erbauten Piste einen Test absolvierten, sind am Montag und Dienstag dieser Woche die Werksteams von BMW, Honda, Kawasaki und Yamaha sowie die Kundenteams Bonovo MGM und GRT an der Reihe.



Der erste Testtag endete mit der schnellsten Zeit in 1:37,329 min von Yamaha-Ass Garrett Gerloff (GRT), der seinen Markenkollegen Toprak Razgatlioglu vom Pata Yamaha-Werksteam um den Wimpernschlag von 44/1000 sec auf Platz 2 verwies. Die Kawasaki-Piloten Alex Lowes und Jonathan Rea stiegen erst am Nachmittag in den Test ein und platzierten ihre ZX-10RR mit 0,3 sec Rückstand auf den Plätzen 3 und 4. Bester BMW-Pilot wurde Tom Sykes als Fünfter.

Zeiten und Ergebnisse haben jedoch keine Aussagekraft, denn nur die Teams wissen genau, in welcher Konfiguration und Reifen die jeweiligen Pilot seine schnellste Zeit fuhr. Weil die meisten die Strecke noch nicht kannten, ist auch dieser Umstand zu berücksichtigen.



Dass die Superbike-Piloten aber nicht im Schneckentempo um die Strecke rollten, machen Stürze von Michael van der Mark (BMW) und Kohta Nozane (Yamaha) deutlich. Der Japaner hatte sich bei seinem Crash angeschlagen und musste im Medical-Center behandelt werden.

BMW beschäftigt sich in Navarra auch mit dem Test neuer Teile, unter anderem Gabelbrücken und Schwinge, sowie grundlegender Abstimmungsarbeit. Bei Honda standen Tests neuer Elektronik-Settings und auch mechanischer Komponenten auf der Liste.



Jonas Folger fuhr am ersten Testtag 52 Runden und lag mit der Bonovo-MGM-BMW 0,9 sec hinter der schnellsten M1000RR von Sykes.

Zeiten Navarra-Test: Montag, 21. Juni 2021