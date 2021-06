Garrett Gerloff (Yamaha): «Navarra wie Kart-Strecke»

Am ersten Testtag auf dem Circuito de Navarra sorgte US-Boy Garrett Gerloff für die Bestzeit. Der Yamaha-Pilot will am Dienstag radikalere Änderungen vornehmen.

In 1:37,329 min ließ Garrett Gerloff am Montag sogar die Werkpiloten Toprak Razgatlioglu (/Yamaha) sowie Alex Lowes und Jonathan Rea (Kawasaki) hinter sich. Und auch wenn es nur ein Test ist, sagt es einiges über das Potenzial des Texaners im italienischen GRT-Yamaha-Team aus.

Zur Einschätzung: Im Rahmen der Spanischen Superbike Serie (ESBK) Mitte Mai fuhr Yamaha-Pilot Carmelo Morales in 1:39,167 min die schnellste Rennrunde.



«Wir sind den ganzen Tag mit hartem Rennreifen gefahren und mit der Race-Pace bin ich zufrieden, wobei wir daran weiter arbeiten werden», verriet Gerloff gegenüber WorldSBK. «Es lief nicht schlecht. Wir konnten endlich verschiedene Dinge am Set-up ausprobieren, wofür man an einem Rennwochenende keine Zeit hat. Hier können wir auch mal größere Änderungen vornehmen, wofür man ein offiziellen Training ungern für hergeben möchte. Dass wir daneben die schnellste Zeit gefahren sind, macht mich natürlich glücklich. Am zweiten Testtag werden wir mit radikaleren Änderungen experimentieren. Dafür hoffen wir, dass das Wetter mitspielen wird und es nicht regnet. »

Gerloff musste in der Superbike-WM 2020 als Rookie praktisch jede Rennstrecke neu lernen. Diese Fähigkeit brauchte er nun auch für Navarra.



«Das Layout ist mal interessant. Manche Ecken erinnern mich an Misano und auch an Portimão, aber Navarra ist keine Kopie von irgendetwas», erzählte der 25-Jährige. «Es gibt sechs Erste-Gang-Kurven, es geht hier also wirklich eng zu, fast wie eine Kart-Strecke. Und es ist gleichzeitig wie eine Motocross-Piste wegen der viel Bodenwellen. Bei dieser Strecke werden in mir Erinnerungen an manche Piste in den USA wach. Ich finde mich schon ganz zurecht, die größten Probleme habe ich noch im ersten Sektor.»