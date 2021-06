Navarra-Test: Honda packte nach einem Tag zusammen

Alvaro Bautista in Navarra

Weil Álvaro Bautista und Leon Haslam am Montag vieles erledigen konnten, verzichtet das Honda-Werksteam auf den zweiten Testtag in Navarra. Neben der neuen Superbike-Strecke stand die Elektronik der CBR1000RR-R im Fokus.

Durch die im Winter eingeführte Limitierung auf zehn Testtage überlegen sich die Superbike-Teams genau, wann und wie lange sie ihre Piloten auf die Strecke schicken. Das Honda-Werksteam wollte in Navarra ursprünglich von der Möglichkeit Gebrauch machen, zwei halbe Tage zu testen, änderte seinen Plan dann aber kurzfristig und zog sein Testprogramm am Montag durch.

Der Circuito de Navarra ist neu im Kalender der Superbike-WM, auch Álvaro Bautista kannte die 2010 erbaute Piste noch nicht. Der Spanier fährt seit 2003 durchgehend in Weltmeisterschaften und hatte bisher keinen Bedarf, die Strecke im Norden Spaniens zu besuchen.



«Wir haben uns am Montag die Zeit genommen, die wir brauchten, um die Strecke zu verstehen und Referenzen für das Rennwochenende zu sammeln», berichtete der 36-Jährige. «Die Strecke ist sehr klein und eng, viele Kurven sind im ersten Gang zu fahren. Sie unterscheidet sich definitiv von allem, was wir gewohnt sind und mit einem Superbike nicht einfach zu bezwingen. Der Asphalt ist sehr holprig, insgesamt wird es eine anspruchsvolle Runde.»



Neben dem Kennenlernen der Strecke hat die Honda Racing Corporation neue Elektronik-Settings für seine offiziellen Piloten im Gepäck, von denen man sich einen Schritt nach vorne erhofft.



«Ich bin froh, dass wir diesen Test hatten, denn zusätzlich zur Abstimmungsarbeit haben wir einige Elektronik-Tests durchgeführt, die wir allerdings eine Stunde früher beenden mussten, weil es regnete», berichtete Bautista. «Definitiv war es ein nützlicher Test.»

Noch etwas früher war der Test für Leon Haslam beendet, der in 1:38,328 min dennoch für die schnellste Zeit mit der CBR1000RR-R sorgte.



«Wir mussten früher aufhören, weil ich zuerst 1,5 Stunden vor Testende einen harmlosen Sturz hatte und als das Bike repariert war, kam der Regen. Trotzdem haben wir viele Dinge getestet, die wir uns vorgenommen hatten», erklärte der Engländer. «Die Strecke ist wirklich anders als andere. Sie ist ziemlich holprig und erinnert mich an ältere britische Pisten. Natürlich konnten wir nützliche Informationen sammeln.»

Zeiten Navarra-Test: Montag, 21. Juni 2021