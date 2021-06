Navarra, Tag 2: Yamaha legt nach, Kawasaki holt auf

Auch am zweiten Testtag in Navarra gaben die Yamaha-Piloten den Takt vor. Während Toprak Razgatlioglu die Bestzeit vorlegte, glänzten auch Garrett Gerloff und Andrea Locatelli. Nur Kawasaki-Star Jonathan Rea hielt mit.

Der zweitägige Superbike-Test in Navarra endete mit der Erkenntnis, dass die Yamaha R1 mit dem Layout der 2010 erbauten Rennstrecke offenbar am besten harmoniert. In 1:36,877 min sorgte Pata Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu für die Bestzeit, GRT-Ass Garrett Gerloff vom Junior-Team war nur unwesentlich langsamer.



Die beiden Yamaha-Piloten waren gleichzeitig auch die fleißigsten Tester. Wobei Razgatlioglu mit 190 Runden an zwei Tagen mit Abstand die meisten Runden fuhr, Gerloff spulte 140 Runden ab.



Als Vierter der Zeitenliste rundete Superbike-Rookie Andrea Locatelli den starken Eindruck von Yamaha in Navarra ab.

Auf dem Niveau der schnellen Yamaha war lediglich Jonathan Rea, der mit seiner Kawasaki ZX-10RR nur 0,1 sec auf die Testbestzeit einbüßte. Nur eine geringfügige Verbesserung erreichte Teamkollege Alex Lowes, der am Dienstag gleich drei Stürze fabrizierte.



Bester BMW-Pilot war Michael van der Mark, der sich im Vergleich zu Dienstag um eine volle Sekunde auf eine 1:37,587 min steigerte, was für Platz 6 reichte. Einziger Teilnehmer, der sich am zweiten Testtag nicht verbessern konnte, war Bonova MGM-Pilot Jonas Folger.

Honda war am zweiten Testtag nicht mehr auf der Strecke. Ebenso fehlte Kohta Nozane, der sich bei seinem Sturz am Montag einen Finger anknackste und pausierte. Stattdessen kam Yamaha-Testfahrer Niccolo Canepa zum Einsatz.



Neben den Superbike-Teams war auch Ten Kate Yamaha mit WM-Leader Dominique Aegerter auf der Strecke. Der Schweizer fuhr mit der R6 in 1:40,772 min nur unwesentlich langsamer als Canepa mit der R1.

Zeiten Navarra-Test: 21./22. Juni 2021