Garrett Gerloff (Yamaha): «Donington wie in USA»

Weil das Superbike-Meeting in Donington Park im vergangenen Jahr abgesagt wurde, betritt Garrett Gerloff dort Anfang Juli Neuland. Der Yamaha-Pilot kennt die englische Piste dennoch wie seine Westentasche.

In Donington Park fand 1988 das erste Meeting der Superbike-WM überhaupt statt. Gründer der seriennahen Weltmeisterschaft ist der Amerikaner Steve McLaughlin, auch deshalb dominierten in den frühen Jahren der SBK-Wm US-Boys wie Fred Merkel, Doug Polen oder Scott Russel.

In der Superbike-WM 2021 ist Garrett Gerloff der einzige US-Amerikaner im Teilnehmerfeld und für den 25-Jährigen steht vom 2.-4. Juli das Debüt auf der Rennstrecke in der Grafschaft Leicestershire an. Denn das Meeting vor einem Jahr wurde wegen der behördlichen Bestimmungen im Zusammenhang der Corona-Pandemie abgesagt.



«Ich war noch nie da und trotzdem kenne ich die Strecke, wie praktisch alle, durch Video-Games – ich spiele seit meiner Kindheit», verriet der Yamaha-Pilot. «Ich habe sogar das Gefühl, Donington wie meine Westentasche zu kennen – ich muss nur die kleinen Details, zum Beispiel Bodenwellen, herausfinden.»

Das Layout von Donington Park kommt Gerloff auch aus einem anderen Grund vertraut vor.



«Die Strecke sieht fantastisch aus und ähnelt mit den Höhenunterschieden den amerikanischen Pisten», meinte Gerloff. «Und hoffentlich ist es eine Strecke, auf der ich schnell sein werde und die leicht zu erlernen ist. Ich freue mich sehr, dorthin zu gehen.»

Garrett Gerloff ist der Shooting-Star der Superbike-WM. In seinem Rookie-Jahr fuhr der US-Boy dreimal auf das Podest und belegt in der Superbike-WM 2021 aktuell Rang 6.