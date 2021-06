Superbike-WM in Most: Erstes Meeting wie vor Corona

Überraschung in Tschechien: Jeder Sitz- und Stehplatz darf beim Meeting der Superbike-WM 2021 Most besetzt werden. Der Run auf die Tickets hat begonnen.

Auf diese Nachricht haben auch Superbike-Fans aus Deutschland gewartet. Wenn die seriennahe Weltmeisterschaft Anfang August ihr Debüt in Most gibt, wird die Rennstrecke von Fans der seriennahen Weltmeisterschaft gesäumt sein. Die tschechische Regierung erlaubte den Ticketverkauf ohne Einschränkungen.

Wegen der behördlichen Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ging man in Most bisher davon aus, nur eine reduzierte Anzahl von Eintrittskarten verkaufen zu können. Nun wurde der Veranstalter positiv davon überrascht, dass die Tribünen voll besetzt sein dürfen und auch die Naturtribünen für Zuschauer geöffnet werden dürfen!



Einzige Voraussetzung ist die Vorlage eines negativen PCR- oder Antigentests, der nicht älter als 72 Stunden sein darf.



«Bisher haben wir den Zuschauern Plätze auf den Tribünen zugewiesen, jetzt dürfen wir aber auch die Wiesen entlang der Strecke für Zuschauer öffnen», sagte Jana Svobodova, die in Most u.a. für den Ticketverkauf verantwortlich ist. «Außerdem beginnen wir mit der Vorbereitung eines interessanten Fanprogramms, das wir in Kürze auf unserer Website veröffentlichen werden.»

Erstmals seit Phillip Island im Februar 2020 wird die Superbike-WM wieder eine weitgehend normale Veranstaltung erleben! Einzig der bei Fans beliebte Zugang zum Fahrerlager ist aktuell nicht freigegeben.



Für Superbike-Fans aus Deutschland ist Most fast ein Heimspiel, denn die 4,2 km lange Piste ist nur 120 km von Dresden oder Zwickau entfernt, auch von Bayreuth ist es mit 200 km eine überschaubare Anreise. Tickets sind über die Website des Autodrom Most buchbar.