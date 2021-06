Loris Baz über Ducati V4R: Zu kleines Setup-Fenster?

Während Jake Gagne (Yamaha) in Ridge Motorsport Park in der MotoAmerica 2021 die Saisonsiege 6 und 7 feierte, gerät Loris Baz zunehmend unter Druck. Parallelen der Ducati-Probleme in der Superbike-WM werden erkennbar.

Der Ridge Motorsports Park liegt um US-Bundesstaat Washington und liegt in der Nähe der Kleinstadt Shelton, Seattle ist 150 km entfernt. Für Loris Baz war die 3,9 km lange und 2011 erbaute Rennstrecke eine neue Herausforderung.



Viel mehr als der Ridge Motorsport Park stellt sich jedoch die Ducati Panigale V4R für den Franzosen zunehmend als unberechenbares Problem heraus. In den Trainings und Qualifyings stark, strauchelte der ehemalige Superbike-Pilot in beiden Rennen. Bei zwei Siegen von Yamaha-Ass Jake Gagne erreichte der 28-Jährige mit den Plätzen 4 und 3 kaum eine Schadensbegrenzung.

Wie auch die Ducati-Piloten in der Superbike-WM bei der Abstimmung der V4R oftmals verzweifeln, steht auch Baz allmählich vor einem Rätsel.



«Seit Donnerstag war ich auf der Ducati so schnell wie nie zuvor und habe mich jeden einzelnen Tag total gut auf dem Bike gefühlt. Aber es ist offensichtlich: Wir haben noch viel zu tun», sagte Baz der offiziellen Website der MotoAmerica. «Ich dachte wirklich, in den Rennen schneller fahren zu können. Auf der rechten Flanke fühlte sich der Reifen gut an, aber die linke Seite war so heiß, dass ich fast zehn Highsider hatte. Ich bin das ganze Wochenende mehrfach 10, 15 oder 20 Runden mit einen Reifen gefahren – mit dem Vorderreifen sogar 25 – und fuhr niedrige 1:40 min. Im Rennen war das aber unmöglich. Ich hatte kein Gefühl.»

Erschwerend kam in Ridge hinzu, dass es mit Temperaturen um 40 Grad Celsius enorm heiß war.



«Ich denke, das Setup-Fenster der V4R ist sehr schmal», grübelte Baz. «Es war das erste Mal, dass wir mit diesem Bike bei einer solchen Hitze gefahren sind. Im Vergleich zu Jake und Josh waren wir einfach zu langsam. Wir werden weiterhin hart mit dem Team arbeiten. Wir arbeiten härter denn je. Mein Bike war schwer zu fahren, ich bekam mitten im Rennen Armpump. Aber ich habe nie aufgegeben. Ich habe alle Karten ausgespielt, aber es war nicht genug.»

In der Gesamtwertung liegt Baz mit 82 Punkten auf Rang 6, Leader Jake Gage hat 175 Punkte. Der Gewinn der US-Serie ist für den Ducati-Piloten in weiter Ferne.