Yamaha-Testfahrer: «Machen 2022 einen großen Schritt»

Als offizieller Testfahrer für das Superbike-Projekt hat Niccolo Canepa tieferen Einblick in kommende Verbesserungen als die Pata Yamaha-Werkspiloten. Der Italiener sieht die R1 noch nicht am Ende der Entwicklung.

Niccolo Canepa ist für Yamaha ein Tausendsassa. Er fungierte als offizieller SBK-Testfahrer, fährt die Endurance-WM (die er 2016 gewann), sprang mehrfach als Ersatzfahrer in der SBK-WM ein und arbeitet für die Yamaha-Piloten als Riding-Coach – eine anspruchsvolle Kombination von Aufgaben – und für Canepa ein Traumjob!



«Seit fünf Jahren bin ich jetzt Testfahrer für Yamaha. Für mich ist es großartig, die R1 im Superbike-Trimm fahren zu können», sagte Canepa gegenüber WorldSBK. «In den ersten Jahren haben wir sehr viel getestet, zuletzt etwas weniger und jetzt fangen wir wieder an, umfangreicher zu testen. Unser Bike hat sich über die Jahre deutlich verbessert, das macht mich stolz. Und ganz sicher können wir das Motorrad noch besser machen, dafür sehe ich weiteren Spielraum.»

Zuletzt war der 33-Jährige beim Superbike-Test in Navarra im Einsatz, nachdem sich GRT-Pilot Kohta Nozane nach einem Sturz am ersten Tag mit gebrochen Mittelfinger ausfiel. Canepa war vor Ort, denn am Mittwoch waren auf der spanischen Piste Testfahrten zur Weiterentwicklung der Yamaha R1 für die Superbike-WM 2022 angesetzt.



«Wir testen neue Teile für nächste Saison. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit der Elektronik und haben ein volles Arbeitsprogramm», verriet der Italiener. «Dass ich bereits Dienstag fahren konnte half uns, die neuen Funktionen der Elektronik besser zu verstehen. Am Mittwoch werde ich dann versuchen, brauchbare Einstellungen im Hinblick auf 2022 zu finden.»

Wie bei anderen Herstellern ist auch für Yamaha die Elektronik der Schlüssel zum Erfolg.



«Jedes Jahr gibt es etwas neues auszuprobieren», staunt der erfahrene Tester. «Ich bin überzeugt, dass uns für 2022 ein großer Schritt gelingen wird. Neben der Elektronik wäre es großartig, wenn wir noch etwas Motorleistung finden würden, das Chassis ist dagegen bereits ausgezeichnet. Was das Handling betrifft, funktioniert das Motorrad sehr gut.»

Zeiten Navarra-Test: 21./22. Juni 2021