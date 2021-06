So schlug sich Garrett Gerloff auf der MotoGP-Yamaha

Als Ersatz für den verletzten Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) absolvierte Garrett Gerloff am vergangenen Wochenende in Assen sein erstes Rennwochenende in der MotoGP an der Seite von Valentino Rossi.

Schon einmal war Garrett Gerloff zur Stelle, als Yamaha einen Ersatz in der MotoGP benötigte. Es war im vergangenen Jahr in Valencia, als der US-Amerikaner für Superstar Valentino Rossi einsprang, seinerzeit aber nur die freien Trainings am Freitag bestritt. Beim Assen-GP durfte der 25-Jährige erneut ran und dieses Mal war klar, dass er das gesamte Rennwochenende absolvieren würde.

Der Umstieg von der Yamaha R1 auf die leistungsstärkere M1 mit Carbonbremsen und Michelin-Reifen war kein einfacher. Und weil die Superbike-WM 2020 nicht in Assen gastierte, war auch die Piste für Gerloff neu. Von der Erfahrung aus Valencia konnte der GRT-Pilot nur wenig profitieren.



«Das Bike fühlte sich im Trockenen ein anders an als unter den gemischten Bedingungen, die ich letztes Jahr in Valencia hatte», sagte Gerloff, der am Freitag mit 2,7 sec Rückstand Letzter war. «An Assen mit den schnellen Kurven war es etwas schwierig, sich an das steife und aggressive MotoGP-Bike zu gewöhnen. Zuerst hatte ich noch nicht voll gepusht.»

Auch im Qualifying hatte Gerloff die rote Laterne, um diese im Rennen an Ducati-Pilot Luca Marini abzugeben. Und weil Rossi stürzte, war der Texaner als 17. bester Petronas Yamaha-Pilot im Ziel.



«Ich bin ein bisschen frustriert, weil ich auf meiner schnellsten Runde im Qualifying nicht meine besten Sektoren zusammenlegen konnte. Mit jedem Run versuchte ich, etwas Neues zu lernen und gewöhnte mich mehr an die Yamaha. Am Anfang war es völlig anders, als ich erwartet hatte. Mein Ziel war es, mich weiter zu verbessern, und das habe ich getan», so Gerloff, der im Rennen von den Eigenschaften der Carbonbremsen überrascht wurde. «Es gab sicher gewisse Schwierigkeiten, so wie den Startvorgang zu verstehen und wie die kalten Bremsen in der ersten Kurve sein würden. Ich bin froh, dass ich es ins Ziel geschafft habe, von meinem Rückstand bin aber ein wenig enttäuscht. Ich hätte mir gewünscht, Luca früher überholt zu haben, dann hätte ich vielleicht der Gruppe vor mir folgen können.»

MotoGP-Ergebnis, Assen, 27. Juni:

1. Quartararo, Yamaha, 26 Runden in 40:35,031 min

2. Viñales, Yamaha, + 2,757 sec

3. Mir, Suzuki, + 5,760

4. Zarco, Ducati, + 6,130

5. Oliveira, KTM, + 8,402

6. Bagnaia, Ducati, + 10,035

7. Marc Márquez, Honda, + 10,110

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 10,346

9. Nakagami, Honda, + 12,225

10. Pol Espargaró, Honda, + 18,565

11. Rins, Suzuki, + 21,372

12. Binder, KTM, + 21,676

13. Petrucci, KTM, + 27,783

14. Alex Márquez, Honda, + 29,772

15. Bastianini, Ducati, + 32,785

16. Savadori, Aprilia, + 37,573

17. Gerloff, Yamaha, + 53,213

18. Marini, Ducati, + 1:06,791