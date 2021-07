Superbike-WM in Assen: Noch Tickets verfügbar

Die Tribünen in Assen werden gut gefüllt sein

Mit zahlreichen Fans auf den Tribünen freuen sich die Piloten der Superbike-WM 2021 beim Meeting in Assen auf ein Rennwochenende wie vor der Corona-Pandemie. Auf was sich Besucher freuen können.

Vor einem Jahr wurde das SBK-Meeting in Assen wegen der Corona-Pandemie abgesagt, am kommenden Wochenende wird die Veranstaltung auf dem TT Circuit das erste weitgehend normale Event seit über einem Jahr sein.

Denn die gelockerten Corona-Beschränkungen in den Niederlanden ermöglichen beim Meeting der Superbike-WM 2021 in Assen gut gefüllte Tribünen. Die erlaubte Zuschauerzahl wurde von den Behörden zwar auf 2/3 der maximalen Kapazität festgelegt, was für Assen 35.000 Personen bedeutet, im Schnitt besuchten das Traditionsmeeting 50.0000 Fans – über alle drei Tage!



Die gute Nachricht: Restkarten sind noch verfügbar! Zugang erhalten alle Personen die geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Informationen sind auf der Website der Rennstrecke verfügbar.

Dafür könnte das Wetter die gute Stimmung bei allen Beteiligten etwas eintrüben. An allen drei Veranstaltungstagen gibt es eine gewissen Regenwahrscheinlichkeit, vor allem am Sonntag.