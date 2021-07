BMW-Werksteam: Auf blutige Nase folgte ein Höhenflug

Bei BMW ist die Hoffnung groß, dass die Galavorstellung von Donington Park bei den kommenden Events fortgesetzt wird. Tom Sykes und Michael van der Mark können das Potenzial der neuen M1000RR immer besser nützen.

Als BMW 2019 werksseitig in die Superbike-WM zurückkehrte, sorgte Tom Sykes mit vier Podestplätzen und der Pole-Position in Donington Park für einiges Aufsehen. Die Erwartungen für 2020 waren groß – und wurden im ersten Corona-Jahr nicht ansatzweise erfüllt.

«Rückblickend haben wir damals viele Punkte liegengelassen», erzählte BMW-Teamchef Shaun Muir im Vier-Augen-Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Dieses Jahr sind wir beständig, was wichtig ist. Wir können jetzt besser kämpfen, weil wir auf den Geraden schneller sind. In Misano holten wir uns eine blutige Nase, was ein echter Schock war, weil wir dachten, dass wir dort stark sein würden. In Donington Park passte es, auch wenn uns das Wetter etwas half. Wir agierten in der Gegend von Yamaha, lediglich die Top-2 waren wirklich besser.»

Nach dem wichtigen Navarra-Test in der Vorbereitungsphase für Donington entschied sich van der Mark, mit dem steiferen Chassis der M1000RR zu fahren, während Sykes weiterhin auf die Standard-Version setzt. «Was die Balance und Abstimmung des Motorrads betrifft, haben wir jetzt eine gewisse Konstanz», so Muir. «Die zwei sind jetzt einigermaßen auf Linie, nur mit Folger und Laverty sind wir etwas verloren. Michael und Tom sind auf dem richtigen Weg, sie haben eine gute Richtung gefunden.»

Fragt man die vier BMW-Piloten nach ihren Wünschen, stehen ein besseres Brems- und Einlenkverhalten oben auf der Liste, außerdem mehr Traktion. «Wir werden nie erreichen, worin die Yamaha exzellent ist», hielt der Teamchef fest. «Sie kann man im Drift in die Kurven hinein und gerade heraus fahren. Aber wir arbeiten an dieser Herausforderung. Wir bekommen einige neue Teile und sind schon jetzt in keinem schlechten Bereich. Alle bei uns bemühen sich. Die Einzigen, die immer unerreichbar für uns sind, heißen Rea und Razgatlioglu. Das zeigt, dass wir einen Schritt gemacht haben. Wir haben noch einiges in der Pipeline und wollen alles richtig machen, um gegen Saisonende um Siege kämpfen zu können. Wir haben noch drei Testtage zur Verfügung.»