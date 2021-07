Michael vd Mark (BMW) schimpft: «Ein dummer Fehler»

BMW-Pilot Michael van der Mark erlebte bei seinem Heimrennen in Assen ein Wechselbad der Gefühle. Auch wenn er das Podium verpasste, überwog am Ende die Freude über zwei ordentliche Platzierungen.

Bei seinem Heimrennen in Assen ist Michael van der Mark von jeher besonders motiviert – und erfolgreich! Der 28-Jährige stand dort bereits mit Honda und Yamaha auf dem Podium und wollte das an diesem Wochenende auch mit BMW schaffen – am Samstag scheiterte er als Vierter nur knapp.

Am Sonntag ging jedoch einiges schief. Der nächtliche Regen veränderte die Bedingungen und der BMW-Pilot stürzte im Superpole-Race in der schnellsten Kurve. Mit Prellungen am ganzen Körper erkämpfte sich der Supersport-Weltmeister von 2014 im zweiten Hauptrennen dennoch den ordentlichen sechsten Platz.



«Michael hatte im Superpole Race einen sehr guten Start, war dann aber ein bisschen übermotiviert und ist leider gestürzt. Die daraus resultierenden Schmerzen haben ihn im zweiten Rennen sicherlich behindert», fiel Motorsport-Direktor Marc Bongers auf.



Van der Mark spart nicht mit Selbstkritik. «Der Sturz war ein dummer Fehler von mir. Ich wollte wirklich alles geben, und in einer der schnellsten Kurven der Strecke habe ich versucht, noch schneller zu sein. Das war ein dummer Fehler meinerseits», gab es für den Niederländer kein vertun.

Beim Start vom zweiten Superbike-Lauf sprintete van der Mark um sechs Positionen nach vorne auf Rang 5. In der zweiten Rennhälfte kämpfte er mit Teamkollegen Tom Sykes um die achte Position. Als van der Mark in der letzten Runde in Schlagdistanz zu Platz 6 kam, griff der kampfstarke BMW-Pilot entschlossen zu.



«Im zweiten Rennen hatte ich einen guten Start. Ich hatte auch etwas Glück in Kurve eins, und nachdem ich als Elfter losgefahren bin, lag ich nach der ersten Runde auf Platz fünf. Aber ich hatte nicht die Pace und nicht den Grip, wie ich mir erhofft hatte. Ich hatte Schwierigkeiten, das Bike in der Spur zu halten, und konnte einfach nicht mehr geben. Das war recht hart», schilderte der Niederländer. «Aber in der Schlussphase habe ich noch etwas Extra-Pace gefunden, und ich konnte auf Michael Rinaldi und Alex Lowes aufschließen und die beiden überholen. Platz 6 war am Ende also nicht so schlecht, aber ich wollte wirklich mehr.»

Weil Teamkollege Tom Sykes in der letzten Runde stürzte und nur einen Punkt einfahren konnte, ist van der Mark in der Gesamtwertung mit 104 Punkten bester BMW-Pilot auf Rang 7. Der Engländer hat zwei Punkte weniger.

Ergebnis Superbike-WM, Assen, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 33:27,685 min 2. Scott Redding Ducati + 1,605 sec 3. Andrea Locatelli Yamaha + 3,431 4. Chaz Davies Ducati + 8,695 5. Alvaro Bautista Honda + 9,584 6. Michael vd Mark BMW + 12,691 7. Alex Lowes Kawasaki + 12,992 8. Michael Rinaldi Ducati + 13,752 9. Axel Bassani Ducati + 19,087 10. Leon Haslam Honda + 19,629 11. Tito Rabat Ducati + 20,974 12. Kohta Nozane Yamaha + 34,615 13. Leandro Mercado Honda + 35,640 14. Isaac Vinales Kawasaki + 38,917 15. Tom Sykes BMW + 47,840 16. Andrea Mantovani Kawasaki + 56,387 17. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Garrett Gerloff Yamaha Out Toprak Razgatlioglu Yamaha