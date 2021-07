Assen, Lauf 1: Rea gewinnt – Sorgen um Jonas Folger

Nach einem Sturz von Jonas Folger (BMW) wurde der erste Lauf der Superbike-WM 2021 in Assen zwei Runden vor dem Ende abgebrochen. Den Sieg räumte Kawasaki-Ass Jonathan Rea ab, der damit neuer WM-Leader ist.

Kawasaki-Star Jonathan Rea eroberte bei der Superbike-WM in Assen seine 32. Pole-Position, WM-Leader Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Scott Redding (Ducati) starteten neben dem sechsfachen Weltmeister aus der ersten Reihe. Bester BMW-Pilot war Jonas Folger auf Startplatz 6, die beste Honda stellte Leon Haslam auf die achte Position. Lokalmatador Michael van der Mark (BMW) ging von Platz 9 ins Rennen.



Das Wetter präsentierte sich sommerlich, von Regen war weit und breit nichts zu sehen. Obwohl der Reifenverschleiss in Assen oftmals problematisch ist, entschieden sich mehrere Fahrer für den SCX-Reifen, der von Pirelli eigentlich für das nur halb so lange Superpole-Race entwickelt wurde. In der ersten Reihe entschied sich nur Rea für den weicheren Hinterreifen.

Schon nach wenigen Runden hatten Rea, Razgatlioglu und Redding einen komfortalen Vorsprung auf ihre Verfolger. Die Führung wechselte mehrfach, bis sich Rea in der zweiten Rennhälfte absetzen konnte und mit 3 sec Vorsprung auf Redding und Razgatlioglu gewann.



Bester BMW-Pilot wurde Michael van der Mark als Vierter, die beste Honda brachte Haslam als Achter ins Ziel – Teamkollege Álvaro Bautista war früh gestürzt.



Ein starkes Rennen fuhr Garrett Gerloff, der nach seinem Sturz in der Superpole von ganz hinten starten musste und als Siebter ins Ziel brauste.

Jonas Folger fuhr ein solides Rennen und war drauf und dran, Platz 8 ins Ziel zu bringen, bis der Bonovo MGM-Pilot zwei Runden vor dem Ende stürzte und leer ausging. Weil der Deutsche im Kiesbett behandelt werden musste, wurde das Rennen abgebrochen und mit dem Stand von Runde 19 gewertet.



Überhaupt gab es viele Stürze: Neben Folger und Bautista rutschten auch Alex Lowes (Kawasaki), Michael Rinaldi (Ducati), Lucas Mahias (Kawasaki) und Kohta Nozane (Yamaha) aus.

So lief das Rennen

Start: Razgatlioglu vor Rea, Rinaldi und Reding- Folger auf fünf, Haslam 8. Gerloff von 21 auf 12! Rea schnappt sich gleich die Führung und setzt sich ab.

Runde 1: Rea 0,4 sec vor Razgatlioglu und Rinaldi. Redding und Folger 1,1 sec zurück.

Runde 2: Die Zeiten der Top-4 nahezu identisch. Mächtiger Sturz von Bautista – der Spanier ist aber ok. Long-Lap-Penalty für Gaststarter Mantovani.

Runde 3: Rea vor Ratgazlioglu, Redding, Locatelli und van der Mark. Folger auf Platz 6. Sturz Lowes, kurz danach rutscht Rinaldi aus!

Runde 4: Razgatlioglu übernimmt die Führung. Van der Mark (5.) schnappt sich Locatelli (4.). Gerloff auf Platz 9.

Runde 5: Rea wieder vorbei an Razgatlioglu, auch Redding nur 0,3 sec zurück. Van der Mark (4.) bereits 2,5 sec zurück. Dann Locatelli (5.), Folger (6.) und Haslam (7.)

Runde 6: Folger (6.) unter Druck von Haslam (7.).

Runde 7: Rea, Razgatlioglu und Redding innerhalb nur 0,3 sec. Folger verschafft sich mit persönlich schnellster Runde etwas Luft von Haslam.

Runde 8: Redding findet eine Lücke und überholt Razgatlioglu.

Runde 9: Von den Top-3 macht Redding in dieser Phase den stärksten Eindruck. Schnellster Mann auf der Strecke ist aber van der Mark (+2,4 sec).

Runde 10: Folger relativ sicher auf Platz 6. Haslam und Gerloff kämpfen um Platz 7.

Runde 11: Redding und Razgatlioglu im Positionskampf – Rea profitiert und liegt 1,4 sec vor den beiden Kampfhähnen.

Runde 12: Rea 1,2 sec vor Razgatlioglu und Redding. Van der Mark hat aufgegeben und sicher Platz 4 ab. Garrett Gerloff (7.) nähert sich Folger (6.). Sturz Mahias.

Runde 13: Rea hat seine Reifen scheinbar perfekt geschont und fährt die schnellsten Zeiten. Sturz Nozane.

Runde 14: Rea 1,7 sec vor Ratgatlioglu und 1,9 vor Redding. Folger (6.) unter Druck von Gerloff (7.).

Runde 15: Die Top-3 unverändert.

Runde 16: Redding (3.) vorbei an Razgatlioglu (2.). Folger verliert Platz 6 an Gerloff.

Runde 17: Rea 2,2 vor Redding und 2,8 vor Razgatlioglu. Van der Mark (4.) nur 1,2 sec hinter dem Türken.

Runde 18: Rea weiter mit den schnellsten Rundenzeiten 2,7 sec.

Runde 19: Sturz Jonas Folger auf Platz 8 liegend.



Runde 20: Rote Flagge – das Rennen wird abgebrochen und voll gewertet.

Ergebnis Superbike-WM, Assen, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 30:48,682 min 2. Scott Redding Ducati + 3,093 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 3,214 4. Michael Vd_Mark BMW + 4,478 5. Andrea Locatelli Yamaha + 6,139 6. Garrett Gerloff Yamaha + 7,901 7. Tom Sykes BMW + 11,182 8. Leon Haslam Honda + 14,945 9. Chaz Davies Ducati + 19,044 10. Axel Bassani Ducati + 19,231 11. Isaac Vinales Kawasaki + 33,244 12. Leandro Mercado Honda + 33,462 13. Loris Cresson Kawasaki > 1 min 14. Andrea Mantovani Kawasaki > 1 min Out Jonas Folger BMW Out Tito Rabat Ducati Out Kohta Nozane Yamaha Out Lucas Mahias Kawasaki Out Michael Rinaldi Ducati Out Alex Lowes Kawasaki Out Alvaro Bautista Honda