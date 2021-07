Chaz Davies (4./Ducati) lobt «mutige Entscheidung»

Auch beim Meeting der Superbike-WM 2021 in Assen plagen Chaz Davies die Nachwirkungen seines Sturzes in Misano. Dennoch war der Go Eleven Ducati-Pilot im zweiten Lauf drauf und dran, seinen 100. Podestplatz einzufahren.

Nicht nur bei den Aruba.it Ducati-Werkspiloten sind die schwankenden Leistungen in der Superbike-WM 2021 auffällig, auch bei Kundenpilot Chaz Davies ist von Konstanz in diesem Jahr nicht viel zu sehen. Beim Waliser kommt erschwerend hinzu, dass ihn seit seinem Sturz im Superpole-Race in Misano Schmerzen in der Schulter plagen.



«Die Schulter wird zwar immer besser, aber ich habe immer noch Probleme. Es ist ein langer Prozess», gab Davies im Gespräch mit SPEEDWEEK.com zu. «Ich glaubte vor Assen, dass es ein wenig besser sei als es tatsächlich ist. Ich komme soweit damit klar, aber wenn das Bike nicht richtig funktioniert und ich versuche mehr herauszuholen, kriege ich mehr Schwierigkeiten.»

In Assen erreichte der Go Eleven-Pilot in der Superpole nur Startplatz 13 und kam im ersten Lauf und im Superpole-Race als Achter ins Ziel. Eine Set-up-Änderungen für den zweiten Superbike-Lauf ermöglichte Davies den vierten Platz.



«Wir haben eine ziemlich große Veränderung vorgenommen und die war gut! Ich war glücklich, dass uns in den Kurven ein Fortschritt gelungen ist. Das Bike lenkte viel natürlicher ein und das hat nicht die Performance verbessert, sondern mir auch physisch geholfen. Ich musste mich körperlich weniger anstrengen und konnte das Bike die Arbeit ganz natürlich machen lassen. Danke an meine Crew, sie haben eine mutige Entscheidung getroffen, die sich als richtig herausstellte.»

Einige Zeit kam Davies sogar Werkspilot Scott Redding immer näher, doch für Platz 3 reichte es am Ende nicht mehr. Es wäre sein 100. Podium gewesen in seinem 200. Rennen mit Ducati gewesen.



«Leider hatten wir das gleiche Problem wie am Samstag – sieben Runden vor dem Ziel war der Vorderreifen erledigt», erklärte der 34-Jährige. «Das war ein wenig enttäuschend, weil ich wirklich das Gefühl hatte, um das Podium mitfahren zu können. Der Hinterreifen war noch ziemlich gut, aber die Front war absolut tot.»

Ergebnis Superbike-WM, Assen, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 33:27,685 min 2. Scott Redding Ducati + 1,605 sec 3. Andrea Locatelli Yamaha + 3,431 4. Chaz Davies Ducati + 8,695 5. Alvaro Bautista Honda + 9,584 6. Michael vd Mark BMW + 12,691 7. Alex Lowes Kawasaki + 12,992 8. Michael Rinaldi Ducati + 13,752 9. Axel Bassani Ducati + 19,087 10. Leon Haslam Honda + 19,629 11. Tito Rabat Ducati + 20,974 12. Kohta Nozane Yamaha + 34,615 13. Leandro Mercado Honda + 35,640 14. Isaac Vinales Kawasaki + 38,917 15. Tom Sykes BMW + 47,840 16. Andrea Mantovani Kawasaki + 56,387 17. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Garrett Gerloff Yamaha > 1 min Out Toprak Razgatlioglu Yamaha > 1 min