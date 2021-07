Bravo: Álvaro Bautista nach zwei Stürzen in den Top-5

Auch beim Meeting der Superbike-WM 2021 in Assen hatte Honda einen schweren Stand. Nachdem Álvaro Bautista zwei Rennstürze verbuchte, fuhr der Spanier im zweiten Lauf als Fünfter ins Ziel.

Eines kann man Álvaro Bautista sicher nicht vorwerfen: Trotz vieler Rückschläge und mehreren Rennstürzen gibt der Honda-Pilot nicht auf und riskiert seine Gesundheit für ein starkes Ergebnis.

Das Meeting in Assen ist dafür ein gutes Beispiel: Von Platz 10 startend endete sein Streben nach einer Top-Platzierung im ersten Rennen am Samstag und im Superpole-Race mit einem Sturz im Kiesbett. Aber im zweiten Lauf brachte es der 36-Jährige über die Distanz und kreuzte als Fünfter die Ziellinie, nur eine Sekunde hinter dem viertplatzierten Chaz Davies (Ducati).



«Ich bin trotzdem etwas stinkig – der erste Lauf und auch das Superpole-Race hätte wie das zweite Rennen laufen können», ärgerte sich Bautista beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Meine Pace war ähnlich gut und ich fuhr in den Top-6. Trotzdem: Platz 5 ist eigentlich nicht das, was wir uns vorstellen – aber es war besser als ein weiterer Sturz.»

Die häufigen Stürze nagen aber selbst bei Bautista am Selbstvertrauen.



«Im letzten Rennen war es wichtig, nicht zu stürzen und es ins Ziel zu schaffen. Zuerst musste ich Vertrauen zurückgewinnen. Mein Start war gut, die ersten Runden hielt ich mich aber etwas zurück, auch um die Bedingungen zu verstehen», schilderte der Honda-Pilot. «Erst dann nahm ich meine Pace auf, ohne übers Limit zu gehen. Weil immer wenn ich nur ein wenig mehr gebe, stürze ich. Im zweiten Rennen bin ich deshalb locker und ‹natürlich› gefahren. So ist halt die Situation, damit muss ich klarkommen. Dass wir es am Ende in die Top-5 geschafft haben, freute mich umso mehr. Ich hatte etwas Zeit hinter Rinaldi verloren, ich glaubte auch noch Davies schnappen zu können. Platz 5 war ein gutes Ende für das Wochenende.»

Ergebnis Superbike-WM, Assen, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 33:27,685 min 2. Scott Redding Ducati + 1,605 sec 3. Andrea Locatelli Yamaha + 3,431 4. Chaz Davies Ducati + 8,695 5. Alvaro Bautista Honda + 9,584 6. Michael vd Mark BMW + 12,691 7. Alex Lowes Kawasaki + 12,992 8. Michael Rinaldi Ducati + 13,752 9. Axel Bassani Ducati + 19,087 10. Leon Haslam Honda + 19,629 11. Tito Rabat Ducati + 20,974 12. Kohta Nozane Yamaha + 34,615 13. Leandro Mercado Honda + 35,640 14. Isaac Vinales Kawasaki + 38,917 15. Tom Sykes BMW + 47,840 16. Andrea Mantovani Kawasaki + 56,387 17. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Garrett Gerloff Yamaha > 1 min Out Toprak Razgatlioglu Yamaha > 1 min