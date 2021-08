Max Biaggi (50): Superbike-WM war seine Mission

Nach seiner MotoGP-Karriere wechselte Max Biaggi in die Superbike-WM 2007 und gewann zwei Titel. Der als unnahbar geltende Römer tat der seriennahen Weltmeisterschaft gut und umgekehrt.

Als Max Biaggi am 7. November 2012 auf einer Pressekonferenz in Vallelunga seinen Rücktritt erklärte, war aus dem vierfachen 250er-Weltmeister längst ein Superbike-Pilot geworden. Die Maske, die er sich während zermürbenden Jahren in der MotoGP-WM aufsetzte, legte er in der seriennahen Weltmeisterschaft schnell ab. Er wurde zugänglicher und war zu Späßen aufgelegt.

Vor seinem Wechsel hatte eine schwierige Phase in der MotoGP, wo er es sich mit jedem Hersteller verscherzt hatte und nach der Saison 2005 kein würdiges Angebot aus dem GP-Paddock bekam. Nach einem Jahr Rennpause gab Biaggi dann 2007 mit Alstare Suzuki sein Debüt in der Superbike-WM.



«Das war nicht etwas, was ich tun wollte», gab der Römer gegenüber motosprint zu. «Als ich Ende 2005 aus der MotoGP ausstieg, war es kompliziert, denn für Sportler ist es schwierig, ein Jahr lang nicht zu tun. Als man mir direkt nach der MotoGP einen Platz anbot, sagte ich nein. Als sie es später noch einmal versuchten, änderte ich meine Meinung.»

«Ich habe es als Mission angesehen: Damals lieferten sich Fahrer wie Bayliss, Edwards oder Haga viele Kämpfe. Es ging nicht immer sauber zu, vielleicht auch aufgrund der Natur der Bikes, der Reifen oder der gefährlicheren Strecken. Viele meinten, dass die Superbikes nicht für mich und meinen präzisen Fahrstil geeignet sei.»



Der Rest ist bekannt: Biaggi gewann sensationell den Saisonauftakt in Katar und legte im zweiten Lauf einen zweiten Platz nach. Seine Debütsaison beendete er als WM-Dritter. Mit Aprilia wurde der heute 50-Jährige 2010 und 2012 Superbike-Weltmeister.

Rückblickend bereut Biaggi sogar, dass er nicht früher in die seriennahe Weltmeisterschaft gewechselt ist.



«Ich hätte früher Lockerheit und den Spaß wiedergefunden – und viel Zufriedenheit auf menschlicher Ebene», meinte der sechsfache Weltmeister. «Aber 2005 hatte ich einfach nicht den Kopf frei, um über die Superbike-WM nachzudenken. Noch einmal würde ich nicht zögern, um zur Superbike zu gehen.»