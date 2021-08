Álvaro Bautista glaubt: Kein Podium mit Honda möglich

Die Hoffnungen, mit der Honda CBR1000RR-R in der Superbike-WM 2021 aufs Podium fahren zu können, schwinden bei Álvaro Bautista. Der Spanier hatte allein beim Meeting in Assen zwei Rennstürze.

Álvaro Bautista ist der schnellere der beiden Honda-Werkspiloten, Wunder kann aber auch der 36-Jährige nicht vollbringen. Beim Meeting in Assen schrammte der Spanier im zweiten Superbike-Lauf als Fünfter zwar nur knapp an Platz 4 vorbei, doch dafür riskiert der 16-fache Laufsieger (alle mit Ducati) viel – im ersten Lauf und im Superpole-Race stürzte er.



Dabei hatten viele Honda in der Superbike-WM 2021 näher an der Spitze erwartet, immerhin stand Bautista vor einem Jahr in Aragón bereits als Dritter auf dem Podium und fuhr mehrfach in die Top-5!

Dass er es in der laufenden Saison noch aufs Podium schafft, hält Bautista nach mittlerweile fünf Meetings für unwahrscheinlich.



«Dafür müssten viele Faktoren zusammenkommen, und ich glaube eher nicht, dass das passieren wird», sagte der Honda-Pilot im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Dafür gibt es zu viele Piloten, die ums Podium kämpfen können. Selbst wenn ein Fahrer einen Fehler macht, füllt ein anderer Pilot diese Lücke aus. In dieser Saison ist das Podium noch umkämpfter als vor einem Jahr.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Assen © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Chaz Davies © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Start des Rennens © donnyfoto.com Der Crash von Gerloff und Razgatlioglu © donnyfoto.com Der Crash von Gerloff und Razgatlioglu © donnyfoto.com Der Crash von Gerloff und Razgatlioglu © donnyfoto.com Der Crash von Gerloff und Razgatlioglu © donnyfoto.com Der Crash von Gerloff und Razgatlioglu © donnyfoto.com Der Crash von Gerloff und Razgatlioglu © donnyfoto.com Der Crash von Gerloff und Razgatlioglu © Gold & Goose Locatelli vor Rinaldi © Gold & Goose Gerloff vor Haslam © Rinaldi gegen Rea © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Lowes, Rinaldi, Van der Mark © Gold & Goose Tom Sykes © Gold & Goose Rea vor Locatelli © Gold & Goose Jonathan Rea gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Jonathan Rea © Gold & Goose Redding, Rea, Locatelli Zurück Weiter

Bautista deutete mehrfach an, dass es eine neue Fireblade braucht, damit Honda in der Superbike-WM erfolgreich sein kann.



«Das Reglement macht es uns schwer, einen größeren Fortschritt zu schaffen», erklärte der ehemalige MotoGP-Pilot. «Man darf einfach zu wenig ändern. Und wenn wir etwas tun, was uns helfen soll, geht es manchmal sogar zwei Schritte zurück. Wir werden einfach nicht aufhören es zu versuchen, und ich werde weiterhin mein Maximum geben.»