Michael vd Mark (28) wusste, was ihn bei BMW erwartet

Der Wechsel von Michael van der Mark von Yamaha zu BMW nach der Superbike-WM 2020 war eine Überraschung. Rückblickend bedauert der schnelle Niederländer seine Entscheidung nicht.

Michael van der Mark unterschrieb im Juni 2020 einen Zwei-Jahres-Vertrag bei BMW. setzt 2021 erstmals die neue M1000RR ein, die anhand der Erkenntnisse der letzten zwei Jahre speziell für die Superbike-WM entwickelt wurde und den Erfolgswillen der bayerischen Motorrad-Manufaktur unterstreicht.

Der Niederländer wurde 2014 Supersport-Weltmeister und wechselte anschließend in die Superbike-WM. Zuerst fuhr er zwei Jahre für Honda, ab 2017 für Yamaha. In der Weltmeisterschaft belegte der Mann aus Gouda für Yamaha die Gesamtränge 6, 3, 4 und 5. Mit der neuen BMW M1000RR will van der Mark die Weltmeisterschaft gewinnen.



«In einer idealen Welt würden wir das Bike in diesem entwickeln, und im nächsten Jahr um Siege mitfahren», sagte der Niederländer bei WorldSBK. «Wenn ich den Einsatz von BMW und vom Team sehe, dann ist offensichtlich, dass sie es versuchen.»

Die Superbike-WM 2021 verläuft bisher wie von van der Mark erwartet. Als WM-Siebter hat er mehrere Top-5-Ergebnisse eingefahren, sein Highligt ein dritter Platz im Superpole-Race in Donington. Es gab auch Rückschläge wie beim Meeting in Misano.



«Wir wussten, dass wir mit der M1000RR viel Entwicklungsarbeit leisten müssen. Wir sind stark in die Superbike-WM 2021 gestartet, anschließend wurden wir aber wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Meine Ergebnisse in Estoril waren ok, der Abstand zur Spitze war aber viel zu groß. Danach in Misano steckten wir echt in der Klemme», analysierte der BMW-Pilot. «Das erste Podium in Donington war wichtig, auch wenn es in einem Regenrennen passierte. Es motiviert jeden im Team und es war klasse, gemeinsam mit Tom auf dem Podium zu stehen. Einen starken Teamkollegen wie ihn zu haben, ist super für mich. Gerade Tom hat so viel Erfahrung und er war Weltmeister.»

Anhand der Ergebnisse der Yamaha-Piloten Toprak Razgatlioglu, Andrea Locatelli und Garrett Gerloff kann man davon ausgehen, dass auch ein van der Mark mit der R1 vorne hätte mitfahren können.



«Toprak und seine Kollegen erledigen einen großartigen Job und manchmal ist es nicht leicht sie siegen zu sehen, wenn wir ein schwieriges Wochenende durchmachen. Aber das wusste ich vorher und kann mich jetzt nicht darüber beschweren», gab der 28-Jährige zu. «Mir war bewusst, dass ich von einem siegfähigen Motorrad auf ein neues Motorrad steige, das noch am Anfang steht. Ich glaube dieses Projekt wird in Zukunft stark und gut für mich sein. Das ist mein erstes Jahr mit dem Team und das Ziel ist klar, ich will um die Meisterschaft kämpfen.»