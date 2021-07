Michael Rinaldi (Ducati): «Müssen eine Lösung finden»

Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich Michael Rinaldi im Aruba.it Ducati-Werksteam etabliert. Beim Superbike-Meeting in Assen fällt seine Bilanz gemischt aus.

Es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass nicht die Fahrer, sondern die Panigale V4R verantwortlich für die schwankenden Ergebnisse der Ducati-Piloten ist. Einzig Álvaro Bautista gelang es 2019, mit dem ersten Vierzylinder-Superbike aus Bologna regelmäßig Siege und Podestplätze einzufahren. Wie der Spanier das machte, ist den heutigen Ducati-Piloten ein Rätsel.



Weil Michael Rinaldi einen ähnlichen Körperbau wie Bautista hat, hoffte Ducati der Italiener könne in die Fußstapfen des ehemaligen MotoGP-Piloten treten. Das hat sich zwar noch nicht bestätigt, doch der 25-Jährige fährt immer häufiger auf vorderen Positionen mit, auch wenn ihm immer noch zu viele Fehler passieren.

In Estoril fiel er im zweiten Rennen auf Platz 2 liegend aus, bei seinem Heimrennen in Misano holte Rinaldi zwei Siege und einen zweiten Platz. In Assen stürzte der Ducati-Pilot im ersten Rennen am Samstag auf Platz 3 liegend, um am Sonntag im Superpole-Race wiederum als Zweiter aufs Podest zu fahren. Platz 8 im zweiten Lauf war dagegen wiederum eine Enttäuschung.



«Der Sturz tut mir sehr leid. Nach einem guten Start hatte ich das Gefühl, dass ich locker in der Spitzengruppe bleiben kann. Leider habe ich einen Fehler gemacht, weil ich falsch in Kurve 8 angefahren bin, ohne zu berücksichtigen, dass der Tank noch voll war. Eine Lektion, die ich für die Zukunft gelernt habe», sagte der Werkspilot. «Das Ergebnis des Superpole-Rennens ist eindeutig positiv, aber es kam nach dem Bestrafung von Razgatlioglu und Locatelli. Am Nachmittag startete ich gut in den zweiten Lauf, aber als Reifen nachließen, war ich nicht mehr effizient.»

«Ehrlich gesagt kann ich mit diesem Wochenende nicht zufrieden sein», ergänzte Rinaldi selbstkritisch «Am Samstag habe ich mein Bestes gegeben, aber ich bin gestürzt, während ich am Sonntag nie das Gefühl hatte, ideale Bedingungen zu haben. Es ist ein bisschen frustrierend: Wir müssen daran arbeiten, eine Lösung zu finden, die es uns ermöglicht, konstanter zu sein.»

Ergebnis Superbike-WM, Assen, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 33:27,685 min 2. Scott Redding Ducati + 1,605 sec 3. Andrea Locatelli Yamaha + 3,431 4. Chaz Davies Ducati + 8,695 5. Alvaro Bautista Honda + 9,584 6. Michael vd Mark BMW + 12,691 7. Alex Lowes Kawasaki + 12,992 8. Michael Rinaldi Ducati + 13,752 9. Axel Bassani Ducati + 19,087 10. Leon Haslam Honda + 19,629 11. Tito Rabat Ducati + 20,974 12. Kohta Nozane Yamaha + 34,615 13. Leandro Mercado Honda + 35,640 14. Isaac Vinales Kawasaki + 38,917 15. Tom Sykes BMW + 47,840 16. Andrea Mantovani Kawasaki + 56,387 17. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Garrett Gerloff Yamaha > 1 min Out Toprak Razgatlioglu Yamaha > 1 min