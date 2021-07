WorldSBK in Most: Letzte Chance auf günstige Tickets 31.07.2021 - 07:22 Von Tim Althof

© Gold & Goose Wird Jonas Folger in Most erneut in den Top-10 unterwegs sein?

Die Superbike-WM gastiert am kommenden Wochenende erstmals auf dem Autodrom Most in Tschechien. Wer noch von günstigen Vorverkaufspreisen profitieren will, muss sich beeilen, denn am Montag endet der Vorverkauf.