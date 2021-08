Toprak Razgatlioglu (Yamaha): «Noch mehr Bodenwellen»

Der Zustand der neuen Superbike-Strecke in Navarra ist das beherrschende Thema am ersten Trainingstag. Relativ verhaltene Kritik kommt von Yamaha-Aushängeschild Toprak Razgatlioglu.

Toprak Razgatlioglu gibt sich in der Superbike-WM 2021 keine Blöße und fährt konstant vorne mit, wie sonst nur Jonathan Rea (Kawasaki). Am ersten Trainingstag in Navarra beendete der Yamaha-Pilot das FP1 Training als Zweiter, im heißeren FP2 fuhr der talentierte Türke die schnellste Rundenzeit – gut 0,5 sec schneller als der Weltmeister.



Und da die Hauptrennen am Nachmittag stattfinden, ist das ein großer Vorteil für den 24-Jährigen aus Alanya!

Über den Streckenzustand klagt Razgatlioglu weniger als die meisten seiner Kollegen.



«Ich habe den Eindruck, als wären die Bodenwellen noch heftiger geworden», wunderte sich der WM-Zweite nur. «Beim Test hatte ich mehr Grip, allerdings war es damals nicht so heiß wie heute. Aber kein Problem für uns, wir kommen damit klar.»



«Wegen der Bodenwellen konnte ich im FP2 in den Kurven kaum die Linie halten. Mit Kurve 4 habe ich die größten Probleme, dort, wo Garrett stürzte», erklärte der Yamaha-Pilot weiter. «Im FP2 haben wir dann eine andere Abstimmung für die Front probiert, wodurch das Gefühl viel besser wurde. Wir sind auch eine Rennsimulation gefahren, mit der wir recht zufrieden waren. Ich bin glücklich und bereit für die Rennen.»

Durch die Bodenwellen im Bereich der Kurven ist das Überholen noch schwieriger als ohnehin schon in der Superbike-WM.



«Es gibt hier nur drei oder vier Kurven, wo man relativ gefahrlos überholen kann – in anderen Kurven ist es nicht kaum möglich», grübelte Razgatlioglu. «Der erste Sektor ist gut für mich. Da bin ich zwar stark, man kann aber kaum überholen. In Sektor 2 ist es Kurve 9, die mir entgegenkommt.»