Auch BMW stöhnt: Mehrere Erste-Gang-Kurven in Navarra

Zwei Tage lang konnte sich BMW auf der neuen Superbike-WM-Strecke in Navarra vorbereiten, am kommenden Wochenende ist Premiere. Die Zuversicht ist groß, es aufs Podest zu schaffen.

Der «Circuito de Navarra» befindet sich in der Nähe von Los Arcos in der Autonomen Region Navarra in Nordspanien, etwa 60 Kilometer südwestlich von Pamplona. Die moderne, knapp vier Kilometer lange Rennstrecke wurde im Juni 2010 eröffnet. Seitdem tragen dort verschiedene Automobil- und Motorradmeisterschaften Veranstaltungen aus, darunter die Spanische Superbike-Meisterschaft ESBK.

Zahlreiche SBK-Teams waren dort bereits beim Testen, um sich auf die WM-Premiere am kommenden Wochenende vorzubereiten. «Wir sind schon sehr gespannt», sagte BMW Motorsport Direktor Marc Bongers. «Wir konnten bei den Testfahrten im Juni einen ersten Eindruck von der Strecke gewinnen. Es ist eine eher untypische Superbike-Strecke, und es wird mehrere Mal im ersten Gang gefahren. Für die Vorbereitung der BMW M1000RR auf die Superpole und die Rennen können wir auf die Informationen und die Basisabstimmung aus dem Test zurückgreifen.»

«Wir haben das Most-Wochenende recht gut abgeschlossen und können die Fortschritte sehen, die wir mit der BMW M1000RR machen», ergänzte Teamchef Shaun Muir. «Unsere Fahrer hatten seit Most eine ereignisreiche Zeit – herzlichen Glückwunsch an Michael und Nadieh zur Geburt ihres ersten Sohns Mason! Vergangene Woche haben wir mit Tom Sykes in Barcelona getestet, und der Test ist sehr positiv verlaufen. Alles in allem gehen wir optimistisch nach Navarra. Wir hoffen, dass wir den eingeschlagenen Weg nach vorn fortsetzen und das Podium ins Visier nehmen können.»

Vor dem siebten Saison-Event in Navarra liegen Sykes (121 Punkte) und van der Mark (113) in der Gesamtwertung auf den Rängen 7 und 9. Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes ist mit 143 Punkten Gesamtvierter und in Reichweite, während sich das Spitzentrio Jonathan Rea (266, Kawasaki), Toprak Razgatlioglu (263, Yamaha) und Scott Redding (216, Ducati) bereits deutlich abgesetzt hat.

«Ich freue mich darauf, den Schwung mitzunehmen, die Rennwochenenden folgen nun recht dicht aufeinander», hielt Sykes fest. «Wir möchten auf dem aufbauen, was wir beim Test in Navarra vor einigen Wochen gelernt haben – und auch beim Test in Barcelona, bei dem sehr heiße Bedingungen geherrscht haben. Hoffentlich können wir diese Art Abstimmung auf die heiße Strecke in Navarra transferieren und unsere Ergebnisse immer weiter verbessern.»