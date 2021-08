Navarra, FP1: Jonathan Rea vorne, Jonas Folger 12.

Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) beendete das erste freie Training der Superbike-WM auf dem Circuito de Navarra als Schnellster, Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Scott Redding (Ducati) sind nahe an ihm dran.

Mit der Aufnahme des Circuito de Navarra in den Kalender der Superbike-WM 2021, sorgte Promoter Dorna für eine Überraschung. Die spanische Piste war noch nie Austragungsort einer Weltmeisterschaft, viele Fahrer haben vor der Premiere an diesem Wochenende aber dort getestet.

Im Rahmen der Spanischen Superbike-Serie (ESBK) Mitte Mai fuhr Yamaha-Pilot Carmelo Morales in 1:39,167 min die schnellste Rennrunde. Bei den Tests waren die Zeiten der Top-Piloten aus der Weltmeisterschaft bereits über zwei Sekunden schneller. Je nach Motorrad werden fünf Kurven oder mehr im ersten Gang gefahren, einige Fahrer nennen die kürzeste Strecke im Kalender (3933 Meter) abfällig eine «Kartpiste».

Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte nach zehn Minuten der 45-minütigen Session Yamaha-Werksfahrer Andrea Locatelli mit 1:38,939 min. Ducati-Ass Scott Redding kratzte nach 25 Minuten mit 1:38,045 min als Erster an 1:37 min, zu diesem Zeitpunkt lag der Engländer über eine halbe Sekunde vor dem zweitplatzierten Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha).

In den letzten acht Minuten verbesserten sich zahlreiche Fahrer. Locatelli kam bis auf 0,052 sec an den Führenden Redding heran, dann ging Weltmeister Jonathan Rea auf Zeitenjagd. Der Kawasaki-Star blieb mit 1:37,747 min als Erster unter 1:38 min und steigerte sich in der folgenden Runde auf 1:37,722 min. Zwei Minuten vor Schluss fuhr der Nordire 1:37,629 min, an diese Bestzeit kam kein anderer mehr heran.

Auf Platz 2 landete mit 0,123 sec Rückstand Razgatlioglu, Dritter wurde Redding vor den Yamaha-Piloten Garrett Gerloff und Locatelli sowie Chaz Davies auf der Go-Eleven-Ducati.



Die schnellste Honda brachte Alvaro Bautista auf Platz 7, für das beste BMW-Ergebnis sorgte Tom Sykes als Achter.

Jonas Folger aus dem deutschen BMW-Team Bonovo MGM war zur Halbzeit Zwölfter, 13 Minuten vor Ende steigerte sich der Schwindegger auf Platz 8. Letztlich wurde es mit 1,364 sec Rückstand Platz 12, knappe 3/10 sec hinter BMW-Werksfahrer Michael van der Mark, der Elfter wurde.

Erstmals in der Superbike-WM sehen wir an diesem Wochenende den Japaner Naomichi Uramoto, der hauptberuflich in der Spanischen Meisterschaft fährt und mit seinem Suzuki-Team JEG Racing mit Wildcard dabei ist. Er ließ immerhin die beiden Pedercini-Kawasaki-Piloten Uribe und Cresson hinter sich.

Ergebnisse Superbike-WM Navarra, FP1:

1. Jonathan Rea, Kawasaki, 1:37,629 min

2. Toprak Razgatlioglu, Yamaha, +0,123 sec

3. Scott Redding, Ducati, +0,164

4. Garrett Gerloff, Yamaha, +0,453

5. Andrea Locatelli, Yamaha, +0,468

6. Chaz Davies, Ducati, +0,600

7. Alvaro Bautista, Honda, +0,902

8. Tom Sykes, BMW, +0,907

9. Michael Rinaldi, Ducati, +0,913

10. Alex Lowes, Kawasaki, +0,935

11. Michael van der Mark, BMW, +1,081

12. Jonas Folger, BMW, +1,364

13. Tito Rabat, Ducati, +1,419

14. Axel Bassani, Ducati, +1,481

15. Leon Haslam, Honda, +1,628

16. Lucas Mahias, Kawasaki, +2,173

17. Kohta Nozane, Yamaha, +2,568

18. Leandro Mercado, Honda, +3,087

19. Christophe Ponsson, Yamaha, +3,243

20. Naomichi Uramoto, Suzuki, +3,388

21. Jayson Uribe, Kawasaki, +5,131

22. Loris Cresson, Kawasaki, +5,154