Navarra, FP2: Jonathan Rea (Kawasaki) bleibt vorne

Bei höheren Temperaturen taten sich die Piloten der Superbike-WM 2021 beim Meeting in Navarra im zweiten Training schwer, schnellere Rundenzeiten zu fahren. Jonathan Rea (Kawasaki) beenden den Freitag als Schnellster.

In den beiden freien Trainings am Freitag haben die Superbike-Piloten jeweils 45 Minuten Zeit, um ihre Motorräder abzustimmen, am Samstagmorgen in FP3 zusätzliche 30. Das ergibt 120 min Training, bevor am Samstag um 11:10 Uhr in der Superpole die Startplätze für das erste Hauptrennen am Samstag um 14 Uhr sowie das Sprintrennen am Sonntag um 11 Uhr ausgefahren werden.



Zum ersten Mal gastiert die seriennahen Weltmeisterschaft an diesem Wochenende auf dem Circuito de Navarra. Es ist das zweite von vier Meetings in Spanien.



Im FP1 fuhr WM-Leader Jonathan Rea (Kawasaki) in 1:37,629 min die schnellste Zeit, innerhalb 0,2 sec folgten Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Scott Redding (Ducati).

Auf der neuen Superbike-Strecke dauerte es nur wenige Minuten, bis die ersten Piloten schnellere Zeiten als am Vormittag fuhren. Wirklich schnelle Runden waren jedoch nicht dabei, offenbar wegen der deutlich höheren Asphalttemperaturen.



Nach zehn Minuten kratzte Razgatlioglu in 1:38,134 min an den 1:37 min, mit dieser Zeit blieb der Yamaha-Pilot im FP2 bis zum Schluss ganz vorne. Von den Werkspiloten gelang nur Michael Rinaldi (Ducati) eine geringfügig schnellere Zeit als im FP1. Es war die einzige Verbesserung in den Top-10.



Ungewollt für Action sorgte nach 30 Minuten Garrett Gerloff, der seine Yamaha mit hohem Tempo in den Kies pfefferte. Mann und Motorrad kamen glimpflich davon. Der Texaner brachte sein lädiertes Motorrad selbst zurück an die Box.

Nach seinem Handgelenksbruch, den sich Lucas Mahias in Assen zuzog, ist der Franzose in Navarra wieder dabei. Der Kawasaki-Pilot stürzte jedoch auf seiner seiner ersten fliegenden Runde und kam nicht über Platz 16 hinaus.



Gaststarter Naomichi Uramoto ließ mit der Suzuki aus der spanischen Superbike-Serie immerhin die beiden Pedercini-Kawasaki-Piloten Uribe und Cresson hinter sich. Nicht am Start ist Isaac Vinales (Orelac Kawasaki) nach einem positiven Corona-Test.

Kombiniertes Ergebnis Superbike-WM, Navarra, FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 1:37,629 min 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:37,752 3. Scott Redding Ducati 1:37,793 4. Garrett Gerloff Yamaha 1:38,082 5. Andrea Locatelli Yamaha 1:38,097 6. Chaz Davies Ducati 1:38,229 7. Michael Rinaldi Ducati 1:38,470 8. Alvaro Bautista Honda 1:38,531 9. Tom Sykes BMW 1:38,536 10. Alex Lowes Kawasaki 1:38,564 11. Michael vd Mark BMW 1:38,710 13. Jonas Folger BMW 1:38,993 14. Tito Rabat Ducati 1:39,048 12. Axel Bassani Ducati 1:38,823 15. Leon Haslam Honda 1:39,207 16. Lucas Mahias Kawasaki 1:39,487 17. Kohta Nozane Yamaha 1:39,826 18. Christophe Ponsson Yamaha 1:40,492 19. Leandro Mercado Honda 1:40,699 20. Naomichi Uramoto Suzuki 1:41,017 21. Loris Cresson Kawasaki 1:41,653 22. Jayson Uribe Kawasaki 1:42,256

Ergebnis Superbike-WM, Navarra, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:38,134 min

2. Scott Redding Ducati 1:38,353 + 0,219 sec 3. Michael Rinaldi Ducati 1:38,470 + 0,336 4. Andrea Locatelli Yamaha 1:38,520 + 0,386 5. Garrett Gerloff Yamaha 1:38,571 + 0,437 6. Chaz Davies Ducati 1:38,636 + 0,502 7. Jonathan Rea Kawasaki 1:38,662 + 0,528 8. Alex Lowes Kawasaki 1:38,671 + 0,537 9. Tom Sykes BMW 1:38,719 + 0,585 10. Axel Bassani Ducati 1:38,823 + 0,689 11. Michael vdMark BMW 1:38,839 + 0,705 12. Alvaro Bautista Honda 1:39,046 + 0,912 13. Tito Rabat Ducati 1:39,189 + 1,055 14. Leon Haslam Honda 1:39,207 + 1,073 15. Lucas Mahias Kawasaki 1:39,487 + 1,353 16. Kohta Nozane Yamaha 1:39,826 + 1,692 17. Jonas Folger BMW 1:39,847 + 1,713 18. Christophe Ponsson Yamaha 1:40,492 + 2,358 19. Leandro Mercado Honda 1:40,699 + 2,565 20. Naomichi Uramoto Suzuki 1:41,139 + 3,005 21. Loris Cresson Kawasaki 1:41,653 + 3,519 22. Jayson Uribe Kawasaki 1:42,256 + 4,122