Material verschifft: Dorna plant mit Überseerennen

Während in MotoGP bis auf Katar und Texas alle Überseerennen gestrichen wurden, hält Promoter Dorna an den Plänen fest, die Superbike-WM zum Saisonende in Argentinien und Indonesien fahren zu lassen.

Von übervorsichtig bis leichtsinnig erleben wir im behördlichen Umgang mit der Lungenkrankheit Covid-19 seit März 2020 jegliche Schattierung. Hinter den restlichen Rennen der Australischen Superbike-Meisterschaft 2021 stehen Fragezeichen, obwohl es Down under kaum Infizierte mit dem Virus SARS-CoV-2 gibt. Die Asian Road Racing Championship wird voraussichtlich kommende Woche endgültig abgesagt, der prestigeträchtige Langstrecken-Event in Suzuka ist bereits gestrichen. Im MotoGP-Kalender steht neben Katar nur noch Texas Anfang Oktober als Überseerennen. Die US-Rennserie MotoAmerica findet statt, das Leben in großen Teilen der USA ist wieder normal.

Mitte Oktober und Mitte November sind in San Juan in Argentinien und auf der Insel Lombok in Indonesien die beiden letzten Events der SBK-Weltmeisterschaft 2021 geplant. Aus mehreren Gründen gibt es Zweifel, dass diese Rennen stattfinden. Doch die Kommunikation der Dorna ist eindeutig: Alles läuft nach Plan.

Für Argentinien wurde inzwischen tonnenweise Material der Dorna sowie von Reifenlieferant Pirelli von Europa Richtung Südamerika verschifft. Das kostet die spanische Vermarktungsagentur einen sechsstelligen Betrag, wir dürfen also davon ausgehen, dass sie sich ihrer Sache sicher sind. Dem Vernehmen nach hat San Juan die Antrittsgebühren bereits bezahlt. Die Teams wurden auch bereits informiert.

«Bis zu den Rennen sind es noch zwei und drei Monate, bis dahin werden viele weitere Menschen geimpft sein und es gibt möglicherweise Lockerungen bei den Einreisebestimmungen», ist bei der Dorna zu hören.

Die Einreise nach Indonesien ist für Ausländer seit dem 2. April 2021 unmöglich, die Grenzen sind geschlossen. Das soll für die Superbike-WM kein Hindernis sein. Der Plan der indonesischen Regierung sieht vor, den gesamten SBK-Tross einreisen zu lassen und auf der Insel in einer Blase zu halten, so wie es zu Jahresbeginn in Katar in MotoGP gemacht wurde. Dass es derzeit kaum Linienflüge auf die Insel Lombok gibt, könnte mit Charterflügen umgangen werden. Das alles lässt sich nur umsetzen, wenn die indonesische Regierung mitspielt, auf die Dorna keine zusätzlichen Kosten zukommen und der Tross bei Ankunft nicht in Quarantäne muss.

Sollten die Überseerennen auf den letzten Drücker gestrichen werden, wird über einen Doppel-Event in Portimao als Abschluss geredet.

Kalender der Superbike-WM 2021:

21.–23. Mai Aragon/Spanien

28.–30. Mai Estoril/Portugal

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien

23.–25. Juli Assen/Niederlande

06.–08. August Most/Tschechien

20.-22. August Navarra/Spanien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien