Chaz Davies (Ducati): «Navarra nicht SBK-Standard»

Nach zuletzt schwierigen Meetings begann das Debüt der Superbike-WM in Navarra für Chaz Davies (Ducati) gut. Seine Meinung über die neue Strecke im Kalender der seriennahen Meisterschaft ändert das nicht.

Seit seinem Sturz beim Superbike-Meeting in Misano Mitte Juni plagen Chaz Davies Schmerzen in der Schulter. Besonders schlimm war es in Assen, aber auch in Most war der Ducati-Pilot noch weit von seiner Bestform entfernt. Beim Debüt der tschechischen Piste fuhr der Waliser nur im zweiten Rennen als Zwölfter in die Punkteränge.

In Navarra präsentiert sich Davies besser aufgelegt: Als Sechser in den freien Trainings verlor der 34-Jährige 0,6 sec auf die Tagesbestzeit von Jonathan Rea (Kawasaki) und war vor seinem Nachfolger bei Aruba.it Ducati, Michael Rinaldi, platziert.



«Ich fühle mich schlicht besser, erklärte Davies im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Hier geht es auch mehr geradeaus – zuletzt in Most hatten wir 15 Richtungswechsel, in Navarra sind es nur sechs. Das ist ein großer Unterschied. Der erste Tag verlief wirklich sehr ordentlich.»

Davies ist einer der vier Superbike-Piloten, die in der Safety Commission sitzen und der FIM sowie Dorna Empfehlungen zur Verbesserung der Sicherheit geben. Hinsichtlich Navarra erfolgt dies Ende Mai beim SBK-Event in Aragón. Umgesetzt wurde davon wenig.



«Ich bin schon etwas enttäuscht», so Davies. «Eine einzige Bodenwelle wurde etwas ausgebügelt, aber ansonsten… es ist schon ganz schön rutschig», brummte Davies. «Und wenn man Kurve 14 anbremst, hat man gewaltigen Druck auf der Front. Hier kann man leicht ausrutschen und es kann passieren, dass das Bike in Richtung der Mauer abdriftet. Das ist für mich eine sehr gefährliche Stelle und man bräuchte dort eine größere Auslaufzone. Definitiv ist das nicht der Standard, den wir in der Superbike-WM gewohnt sind. Letztendlich ist es dasselbe wie in Most – es ist ein Anfang und hoffentlich haben sie ein erfolgreiches Wochenende, um diese Punkte für die Zukunft zu verbessern.»