Jonathan Rea: Sein erstes Motorrad mit Kennzeichen

Als sechsfacher Superbike-Weltmeister hat Jonathan Rea im Juli seinen Motorradführerschein bestanden. Nun besitzt der Kawasaki-Pilot erstmals ein Motorrad mit Licht, Blinker und einem Kennzeichen am Heck.

Es war schon ein wenig kurios, dass Jonathan Rea zwar Siege und Weltmeistertitel in Serie einfährt, im Straßenverkehr aber kein Motorrad fahren durfte. Dieses Manko stellte der Nordire nach mehreren erfolglosen Versuchen Mitte Juli ab.

Einen Monat später präsentiert Rea sein erstes für den Straßenverkehr zugelassenes Motorrad. Als Kawasaki-Werkspilot erübrigt sich die Frage, welchen Hersteller der 34-Jährige bevorzugt, sondern nur welches Modell: Es wurde eine Z900RD.



«Ich habe das Glück, meinen High-Speed-Nervenkitzel mit Ninja ZX-10RR zu bekommen», erklärte Rea, warum er sich für ein Retro-Bike entschied. «Ich hatte das Gefühl, dass die Z900RS zu meinem Lebensstil außerhalb des Rennsports passen würde. Es hat den Ruf, einen flexiblen Motor zu haben und in der Stadt einfach zu handhaben ist. Das Bike ist straßentauglich und sieht super cool aus.»

«Ich hatte schon viele MX-Bikes, aber das ist mein erstes Straßenmotorrad», betonte Rea. «Mit meiner Frau Tarsh auf dem Sozius können wir an sonnigen Tagen in die Stadt fahren und einen Kaffee trinken. Ich weiß, dass sie sich darauf freut, endlich mit mir auf einem Motorrad zu fahren. In Bezug auf meine Ziele im Leben, kann ich ein weiteres Kästchen abhaken.»