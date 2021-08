Jonas Folger über Niederlagen: «Es gibt keine Taktik»

Mit Rang 12 im ersten freien Training startete Jonas Folger ordentlich ins SBK-Wochenende auf dem Circuito de Navarra. Im heißen FP2 tat sich der Bonovo-BMW-Pilot schwer, den Freitag beendete er als 13.

«Mit dem zwölften Platz am Vormittag sind wir im FP1 eigentlich gut gestartet», erzählte Jonas Folger. «Verglichen mit dem Test hier konnte ich etwas mehr Stabilität auf der Bremse aufbauen, das gibt Vertrauen. FP2 ist oft auch noch okay, dann stagnieren wir aber meistens. Heute war es so, dass ich im FP2 nur 17. war, ich hätte Platz 12 gerne gehalten, auch wenn es andere Bedingungen waren. Im Heißen war es schwieriger für mich, ich hatte mit der Traktion zu kämpfen. Die Elektronik nahm zu viel Leistung vom Motor weg, das haben wir auf die Schnelle auch nicht hinbekommen. Bei besserem Grip am Morgen war es okay, aber sobald der Grip verloren geht, habe ich ein richtiges Loch. Aber das kriegen wir hin, das sind Feinheiten.»

In der kombinierten Zeitenliste beendete Jonas den Freitag als 13., gute 1,3 sec hinter dem Schnellsten Jonathan Rea (Kawasaki). Auf den besten BMW-Fahrer Tom Sykes (9.) fehlen ihm lediglich 4/10 sec.

Folger hat seine Stürze im ersten Hauptrennen in Assen und im FP3 in Most gut weggesteckt und blickt nach vorne. «In Assen waren viele unserer Probleme von Anfang an verschwunden, das lag wohl am Streckenlayout», erzählte der 28-Jährige SPEEDWEEK.com im Vier-Augen-Gespräch in der BMW-Hospitality. «In Navarra ist es besser als in Most, es passt, damit können wir arbeiten. Hoffentlich geht es am Samstag Richtung Punkte. Wenn es nicht läuft, musst du weitermachen, da gibt es keine Taktik. Ich jammere nichts nach, auch wenn man an schweren Tagen schlucken muss. Am nächsten Tag ist das zwar nicht vergessen, aber im Sport hat man halt schwere Wochenenden. Das lässt sich nicht ändern, deshalb hänge ich mich nicht daran auf und fange deswegen auch nicht das Heulen an. Man muss weitermachen, ich sehe die Dinge realistisch. Ich weiß, dass es nicht von alleine besser wird, sondern dass wir alle arbeiten müssen. Ich weiß auch, dass wir nicht von heute auf morgen einen Riesensprung schaffen, das ist viel Arbeit für alle.»

Kombiniertes Ergebnis Superbike-WM, Navarra, FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 1:37,629 min 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:37,752 3. Scott Redding Ducati 1:37,793 4. Garrett Gerloff Yamaha 1:38,082 5. Andrea Locatelli Yamaha 1:38,097 6. Chaz Davies Ducati 1:38,229 7. Michael Rinaldi Ducati 1:38,470 8. Alvaro Bautista Honda 1:38,531 9. Tom Sykes BMW 1:38,536 10. Alex Lowes Kawasaki 1:38,564 11. Michael vd Mark BMW 1:38,710 13. Jonas Folger BMW 1:38,993 14. Tito Rabat Ducati 1:39,048 12. Axel Bassani Ducati 1:38,823 15. Leon Haslam Honda 1:39,207 16. Lucas Mahias Kawasaki 1:39,487 17. Kohta Nozane Yamaha 1:39,826 18. Christophe Ponsson Yamaha 1:40,492 19. Leandro Mercado Honda 1:40,699 20. Naomichi Uramoto Suzuki 1:41,017 21. Loris Cresson Kawasaki 1:41,653 22. Jayson Uribe Kawasaki 1:42,256