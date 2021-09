Jonas Folger (BMW): «Gut, dass wir das gemacht haben»

Nach vielen Jahren im Fahrerlager der MotoGP muss sich Jonas Folger in der Superbike-WM 2021 an viel Neues gewöhnen. Die Rennstrecke in Magny-Cours hat der BMW-Pilot im Team Bonovo MGM erst spät kennengelernt.

Die MotoGP hat in Frankreich in Le Mans ihr zu Hause, dort kennt Jonas Folger aus zahlreichen Rennen in der Moto3, Moto2 und MotoGP jeden Winkel.

In der Superbike-WM sind viele Rennstrecken für den 28-Jährigen neu – das anstehende Meeting in Magny-Cours zählt jedoch nicht dazu.



«Wir sind dort bereits im vergangenen Jahr als Wildcard-Starter in der Französischen Meisterschaft angetreten. Ich bin froh, dass wir das gemacht haben, denn so kenne ich die Strecke», verriet der Schwindegger. «Magny-Cours ist eine tolle Strecke. Es ist ein sehr anspruchsvoller Kurs, es sind viele verschiedene Kurven eingebaut. Es gibt eine ganz lange Gerade, es gibt ganz langsame Kurven, es ist mal flüssig, dann hat man wieder etwas Stop & Go – es ist alles mit dabei.»



Mit zwei dritten Plätzen konnte sich der damalige Yamaha-Pilot stark in Szene setzen!

Folger fiel die Umstellung auf die BMW M1000RR schwer, die erste Saisonhälfte verlief nicht nach Plan. Es gab aber auch Lichtblicke wie der erste Lauf in Assen, wo er in der letzten Runde auf Platz 7 vor Werkspilot Tom Sykes liegend stürzte. Zuletzt in Navarra fuhr Jonas im zweiten Hauptrennen als Zwölfter in die Punkte.



«Ich hoffe, dass wir gut in das Wochenende starten, von Anfang an mit der BMW gut zurechtkommen und dann mit den Rennergebnissen an die letzten Rennen anknüpfen können», hofft der Bonovo-Pilot.