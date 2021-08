Jonas Folger, Bonovo BMW: Platz 12 ist ein Lichtblick

Bei der Superbike-WM in Navarra konnte Jonas Folger aus dem deutschen BMW-Team Bonovo MGM erstmals seit dem Saisonauftakt wieder Punkte erobern. Ohne Kupplungsprobleme wäre mehr als Platz 12 möglich gewesen.

Im ersten Rennen der Superbike-WM auf dem Circuito de Navarra konnte BMW-Pilot Jonas Folger eine dreimonatige Durststrecke beenden und als 14. zwei Punkte sammeln. Bereits am Samstag wurde er beim Start von Kupplungsproblemen geplagt, diese konnten auch für die beiden Rennen am Sonntag nicht behoben werden.

«Das war extrem seltsam, dass mit der Kupplung beim Start etwas nicht stimmt und es daran scheitert», erzählte der Bayer beim Zusammensitzen mit SPEEDWEEK.com in der BMW-Hospitality. «Wir haben vor dem letzten Rennen die Kupplung gewechselt und die vom zweiten Motorrad eingebaut, ich hatte aber das gleiche Problem. Die Launch-Control ist dafür da, dass man am Start Vollgas gibt, die Kupplung schleifen lässt und das Motorrad mit einem leichten Wheelie beschleunigt – fertig. Ich weiß nicht, ob unser Problem mechanisch oder elektronisch ist, aber die Kupplung schliff erst und griff dann dreimal hart zu, obwohl ich den Kupplungshebel am gleichen Punkt hielt. Das Vorderrad ging schlagartig hoch, dadurch habe ich viele Plätze verloren und es machte mir das Ganze noch schwerer, als es ohnehin schon ist.»

«Platz 12 ist in Ordnung, aber es sind Leute vor mir gefahren, die ich eigentlich packen will im Rennen», bemerkte der BMW-Pilot, der auf Sieger Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) über 40 sec verlor. «Und es sind drei oder vier Leute vor mir gestürzt. Aber egal, P12 und ich bin durchgefahren. Wir haben uns gegenüber Samstag gesteigert und waren acht Sekunden näher an der Spitze dran. Aber es war dennoch zäh und der Rückstand ist viel zu groß. In einigen Runden hat die Pace gepasst, aber ich kann sie noch nicht von Anfang bis Ende durchziehen. Wenn ich wie an diesem Wochenende von Platz 14 starte und einen guten Start mache, fahre ich vielleicht auf Platz 12 oder 10 mit und kann mir von den Jungs etwas abschauen. So war ich irgendwo hinten und machte auch Fehler beim Versuch vorzufahren, das ist ein Teufelskreis.»

«Auf dem Wochenende kann ich aufbauen», hielt Jonas fest. «Jetzt kommen dann auch Strecken, die mir entgegenkommen. In Navarra tat ich mir schon beim Test schwer. Dass es jetzt besser lief als in Most, ist einigermaßen zufriedenstellend. Von Magny-Cours und besonders Barcelona erhoffe ich mir einen größeren Schritt nach vorne.»

Mit den sechs Punkten aus Navarra hat Folger sein Punktekonto beinahe verdoppelt, er hält jetzt bei 14 Zählern und ist damit Gesamt-18. Die Strecke in Magny-Cours kennt er von einem Gaststart in der Französischen Meisterschaft im letzten Jahr, bei welchem er aufs Podium fuhr. In Barcelona fuhr er schon immer besonders stark.

Ergebnis Superbike-WM, Navarra, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 2. Scott Redding Ducati + 1,105 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 3,715 4. Andrea Locatelli Yamaha + 10,758 5. Tom Sykes BMW + 14,437 6. Alex Lowes Kawasaki + 15,151 7. Michael Rinaldi Ducati + 16,875 8. Alvaro Bautista Honda + 18,272 9. Michael vd Mark BMW + 18,991 10. Axel Bassani Ducati + 29,430 11. Tito Rabat Ducati + 31,834 12. Jonas Folger BMW + 40,104 13. Christophe Ponsson Yamaha + 49,695 14. Lucas Mahias Kawasaki > 1 min 15. Leandro Mercado Honda > 1 min 16. Jayson Uribe Kawasaki > 1 min 17. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Kohta Nozane Yamaha Out Leon Haslam Honda Out Naomichi Uramoto Suzuki Out Garrett Gerloff Yamaha Out Chaz Davies Ducati

