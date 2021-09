Jonas Folger (16./BMW): «Es ist hart und quält mich» 04.09.2021 - 17:40 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Jonas Folger leidet unter dem Misserfolg

In den drei freien Trainings der Superbike-WM in Magny-Cours fuhr Jonas Folger in den Top-15, ab dem Qualifying ging alles schief. Der Bayer aus dem deutschen Team Bonovo MGM BMW ist ratlos.