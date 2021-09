Andrea Locatelli (3.) abgeklärt: Habe Druck ausgeübt

Andrea Locatelli wird Dritter in Magny-Cours

Andrea Locatelli trieb Alex Lowes (Kawasaki) beim ersten Superbike-WM-Rennen in Magny-Cours in einen Fehler, anschließend feierte er sein drittes Podest der Saison. Für Sonntag nimmt sich der Yamaha-Pilot noch mehr vor.

Andrea Locatelli zeigt bisher eine beeindruckende erste Saison in der Superbike-WM. Nach 22 Läufen liegt der Klassen-Neuling auf Gesamtrang 5 und feierte am Samstag in Magny-Cours seinen bereits dritten Podestplatz.

Dabei machten ihm seine Gegner das Leben nicht leicht. Von der fünften Startposition behauptete er sich gegen seine Mitstreiter. Während Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki) an der Spitze enteilten, kämpften Sam Lowes (Kawasaki), Locatelli (Yamaha) und Michael Ruben Rinaldi (Ducati) um den verbleibenden Podiumsplatz.

Lowes konnte den beiden zwischenzeitlich entkommen, doch erhöhte Locatelli den Druck auf den Briten, indem er den Abstand ab Rennmitte wieder zu verkürzen begann. Lowes hielt dem Druck nicht Stand und stürzte in Runde 16. «Ich habe versucht, auf Alex Druck auszuüben, da ich gesehen habe, dass er mehrere Fehler macht. Ich habe bis zum Schluss gepusht», erklärte der Supersport-Weltmeister von 2020.

Im letzten Renndrittel schaffte es der Italiener dann, sich von seinem Landsmann Rinaldi abzusetzen. «Ich wollte pushen, denn in den vergangenen Rennen hatte ich in den letzten vier bis fünf Runden immer große Probleme. Mein Hinterreifen hat dann oftmals stark abgebaut, was diesmal nicht der Fall war. Darüber war ich sehr glücklich», zeigte sich Locatelli erleichtert.

Der 24-Jährige überquerte den Zielstrich zehn Sekunden hinter Rennsieger Razgatlioglu: «Die Lücke zum Ersten war nicht zu groß, worüber ich ebenfalls froh bin.» Für die Rennen am Sonntag hat sich der Superbike-Einsteiger noch mehr vorgenommen: «Ich muss direkt zu Beginn versuchen, an Toprak und Jonathan dranzubleiben. Ich denke, ich habe den Speed, um mit ihnen mitzuhalten. Es wird nicht leicht werden, aber wenn ich nochmals aufs Podest fahren kann, wäre das sehr schön.»

Ergebnis Superbike-WM Magny-Cours, Rennen 1:

1. Razgatlioglu, Yamaha, 34:06,037 min

2. Rea, Kawasaki, + 4,467 sec

3. Locatelli, Yamaha, +10,285

4. Rinaldi, Ducati, + 13,283

5. vd Mark, BMW, + 15,535

6. Bautista, Honda, + 17,824

7. Davies, Ducati, + 20,067

8. Bassani, Ducati, + 20,127

9. Sykes, Ducati, + 20,150

10. Haslam, Honda, + 23,763

11. Gerloff, Yamaha, + 23,977

12. Redding, Ducati, + 38,551

13. Ponsson, Yamaha, + 44,742

14. Rabat, Ducati, + 45,494

15. Vinales, Kawasaki, + 45,612

16. Folger, Yamaha, + 55,985

17. Nozane, Yamaha, + 59,560

18. Cresson, Kawasaki, +59,642



WM-Stand nach 22 von 39 Rennen:

1. Razgatlioglu 336 Punkte. 2. Rea 331. 3. Redding 277. Lowes 169. 5. Locatelli 167. 6. Rinaldi 163. 7. Sykes 153. 8. Van der Mark 142. 9. Gerloff 140. 10. Bautista 102. 11. Davies 101. 12. Bassani 95. 13.Haslam 77. 14 Mahias 38. 15. Rabat 37. 16. Nozane 30. 17. Vinales 20. 18. Folger 14. 19. Laverty 14. 20. Ponsson 14. 21. Mercado 8.



Herstellerwertung nach 22 von 39 Rennen:

1. Yamaha 356 Punkte. 2. Ducati 347. 3. Kawasaki 345. 4. BMW 188. 5. Honda 130.