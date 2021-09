Magny-Cours, 1. Lauf: Toprak Razgatlioglu unschlagbar

Toprak Razgatlioglu sicherte sich beim ersten Lauf der Superbike-WM in Magny-Cours seinen siebten Saisonsieg. Scott Redding (Ducati) wurde nach einem Desaster-Rennen Zwölfter. Jonas Folger verpasste als 16. die Punkte.

Trotz der unbeständigen Wetterprognosen vor dem Rennwochenende in Magny-Cours begrüßte die französische Rennstrecke die Piloten um 14 Uhr Ortszeit mit 26 Grad und Sonnenschein zum ersten Lauf der Superbike-WM.



Von der Pole-Position startete zum achten Mal in Folge Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) vor seinem ärgsten WM-Rivalen Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Tom Sykes komplettierte als schnellster BWM-Pilot die erste Startreihe. Als bester Honda-Fahrer ging Leon Haslam von Rang 6 ins Rennen. Der WM-Dritte Scott Redding (Ducati) musste den ersten der drei Läufe von Position 8 in Angriff nehmen. Jonas Folger (Bonova MGM BMW) erreichte in der Superpole nur Startplatz 19. Nach seinem Highspeed-Sturz in der Superpole musste Lucas Mahias (Kawasaki) das Rennen aufgrund mehrerer Prellungen und eines Oberschenkel-Hämatoms aussetzen.



Toprak Razgatlioglu und Jonathan Rea enteilen dem Rest des Feldes früh, während sich Alex Lowes lange Zeit auf Platz 3 hielt. In Runde 16 stürzte der Kawasaki-Pilot jedoch, wodurch Andrea Locatelli (Yamaha) den letzten Podestplatz erbte. Während sich Razgatlioglu von Rea absetzen und seinen siebten Saisonsieg feiern konnte, erlebte Ducati-Pilot Scott Redding ein desaströses Rennen. Der Brite kämpfte in einer großen Gruppe um Platz 7, bevor ihm drei Runden vor Schluss das Vorderrad einklappte. Redding hob sein Bike wieder auf und wurde noch Zwölfter. Jonas Folger verpasste als 16. erneut die Punkteränge.



So lief das Rennen



Start: Jonathan Rea kommt von der Pole-Position gut weg, den Hole-Shot sichert sich aber Toprak Razgatlioglu. Auf Position 3 behauptet sich Andrea Locatelli vor Kawasaki-Pilot Alex Lowes.



Runde 1: Rea kämpft sich zurück an die Spitze, während Micheal Ruben Rinaldi auf Position 2 vorschießt. Tom Sykes liegt als bester BMW-Pilot auf dem siebten Rang.



Runde 2: Rea kann sich etwas absetzen und hat bereits sieben Zehntelsekunden Vorsprung vor Razgatlioglu. Ducati-Pilot Scott Redding kämpft auf Position 8 um den Anschluss.



Runde 3: Lowes brennt die schnellste Rennrunde in den Asphalt: 1:37,086 min. Razgatlioglu hat Rea eingeholt, lediglich Reas Kawasaki-Kollege Lowes kann den beiden folgen. Sykes geht weit und wird daraufhin auf Position 11 durchgereicht.



Runde 5: Troprak übernimmt die Führung vor Rea, Lowes muss sich auf Platz 3 gegen Rinaldi und Locatelli verteidigen. Redding hat als Elfter bereits 6,7 Sekunden Rückstand auf den Leader.



Runde 6: Razgatlioglu hat den Abstand zu Rea auf 6 Zehntelsekunden ausgebaut. Michael van der Mark liegt als bester BMW-Pilot auf Platz 6.



Runde 7: Im Kampf um Platz 7 bildet sich eine große Gruppe, Garrett Gerloff ist als 13. das Schlusslicht.



Runde 8: Leon Haslam liegt als beste auf Position 7, Redding befindet als Elfter immer noch außerhalb der Top-10. Leandro Mercado stürzt, der Fahrer ist aber ok. Rea verkürzt den Abstand auf Razgatlioglu und ist wieder dran am Türken.



Runde 9: Lowes fährt sicher auf Platz 3, mit zwei Sekunden Vorsprung vor Rinaldi und Locatelli. Folger ist auf Platz im Kampf mit Loris Cresson. Honda-Pilot Bautista führt die sieben-Mann-große Gruppe im Kampf um Platz 7 an. Redding hat große Probleme, die Ducati zu stoppen, weshalb er immer wieder weit gehen muss.



Runde 11: Razgatlioglu baut seinen Vorsprung auf Rea auf 1,3 Sekunden aus.



Runde 12: Razgatlioglu gelingt die schnellste Rennrunde mit 1:36,937 min. Redding in seiner Gruppe der Schnellste und hat sich bis auf Position 11 vorgearbeitet, direkt hinter Chaz Davies (Ducati).



Runde 13: Alvaro Bautista hat auf Platz 0,5 Sekunden Vorsprung vor Kollege Haslam und Bassani, der sich auf Platz 9 wacker innerhalb der Top-10 hält. Folger hat Cresson überholt und liegt auf dem 18. Rang.



Runde 14: Sykes überholt Redding, der dadurch auf Position 12 zurückfällt. Die Lücke zwischen Toprak und Rea ist bereits auf 2,5 Sekunden angewachsen. Locatelli fährt sich von Rinaldi frei und schließt auf Lowes auf. Der Italiener liegt eine Sekunde hinter dem Briten.



Runde 15: Jonas Folger liegt auf Position 17, auf die Punkteränge fehlen dem BMW-Piloten acht Sekunden.



Runde 16: Locatelli erhöht den Druck auf Lowes, der daraufhin in Kurve 8 stürzt. Lowes kann seine Kawasaki nicht mehr aufheben und läuft davon.



Runde 17: Locatelli liegt auf Podiums-Kurs, Rinaldi und van der Mark komplettieren die Top-5.



Runde 18: Davies zieht an Haslam vorbei, doch dieser schlägt zurück und schickt Haslam weit. Davies rutscht dadurch auf Position 8 vor. Redding startet einen Angriff auf Sykes, doch dabei klappt ihm das Vorderrad ein und er Brite stürzt.



Runde 19: Redding versucht auf Position 12 liegend eine verzweifelte Ausholjagd.



Runde 20: Die vorderen Plätze haben sich sortiert, Razgatlioglu liegt 4,4 Sekunden vor Rea.



Letzte Runde: Troprak gewinnt vor Rea, Platz 3 geht an Andrea Locatelli. Jonas Folger verpasst die Punkteränge um zehn Sekunden auf Platz 16.

Ergebnis Superbike-WM Magny-Cours, Rennen 1:

1. Razgatlioglu, Yamaha, 34:06,037 min

2. Rea, Kawasaki, + 4,467 sec

3. Locatelli, Yamaha, +10,285

4. Rinaldi, Ducati, + 13,283

5. vd Mark, BMW, + 15,535

6. Bautista, Honda, + 17,824

7. Davies, Ducati, + 20,067

8. Bassani, Ducati, + 20,127

9. Sykes, Ducati, + 20,150

10. Haslam, Honda, + 23,763

11. Gerloff, Yamaha, + 23,977

12. Redding, Ducati, + 38,551

13. Ponsson, Yamaha, + 44,742

14. Rabat, Ducati, + 45,494

15. Vinales, Kawasaki, + 45,612

16. Folger, Yamaha, + 55,985

17. Nozane, Yamaha, + 59,560

18. Cresson, Kawasaki, +59,642

WM-Stand nach 22 von 39 Rennen:

1. Razgatlioglu 336 Punkte. 2. Rea 331. 3. Redding 277. Lowes 169. 5. Locatelli 167. 6. Rinaldi 163. 7. Sykes 153. 8. Van der Mark 142. 9. Gerloff 140. 10. Bautista 102. 11. Davies 101. 12. Bassani 95. 13.Haslam 77. 14 Mahias 38. 15. Rabat 37. 16. Nozane 30. 17. Vinales 20. 18. Folger 14. 19. Laverty 14. 20. Ponsson 14. 21. Mercado 8.

Herstellerwertung nach 22 von 39 Rennen:

1. Yamaha 356 Punkte. 2. Ducati 347. 3. Kawasaki 345. 4. BMW 188. 5. Honda 130.