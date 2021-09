Luca Bernardi (19): Drei Superbike-Teams wollen ihn

Der momentan verletzte Luca Bernardi hat in seiner Debütsaison in der Supersport-WM viel Eindruck hinterlassen und Begehrlichkeiten geweckt. Der erst 19-Jährige wägt genau ab, in welche Richtung er seine Karriere lenkt.

Bis zum zweiten Rennen in Magny-Cours hatte Luca Bernardi eine ausgezeichnete erste Supersport-WM-Saison. In 14 Rennen fuhr der Youngster aus San Marino neunmal in die Top-5 und fünfmal aufs Podium, er lag auf dem vierten Gesamtrang. Bei seinem Sturz in Frankreich führte er, als er in der Schikane vor der Start-Ziel-Geraden ausrutschte und am Boden liegend von den Maschinen von Domi Aegerter und Jules Cluzel getroffen wurde. Unglücklicherweise brach sich Bernardi den 12. Brustwirbel und fällt voraussichtlich für den Rest der Saison aus. Seinen Platz bei CM Yamaha hat seit Barcelona Ex-Weltmeister Randy Krummenacher übernommen.

Eine Verletzung kommt nie passend, doch für Bernardi ist das Timing besonders verhängnisvoll: Denn drei Superbike-WM-Teams haben Interesse an ihm. Schwer zu sagen, wie diese seine Auszeit beurteilen.



Luca hat eine erstaunliche Entwicklung hinter sich. 2017 und 2018 fuhr der heute 19-Jährige in der Supersport-300-WM und agierte mit den Gesamträngen 24 und 17 unscheinbar. Anschließend trat er zwei Jahre in der Italienischen Supersport-Meisterschaft an, in welcher er 2020 fast alle Rennen gewann und Champion wurde.

Wie schnell er sich in der Supersport-WM in diesem Jahr in den Top-5 etabliert hat, beeindruckt. Yamaha-Rennchef Andrea Dosoli würde ihn deshalb schon gerne 2022 auf einem Superbike sehen. Weil seine vier Plätze in den Teams Pata und GRT mit Razgatlioglu, Locatelli, Nozane und Gerloff belegt sind, kann er ihm aber nur einen Platz bei GMT94 anbieten – die Franzosen setzen nächste Saison erstmals eine R1 in der höchsten Kategorie ein.

Bernardi plant seine Karriere mit Weitsicht. Yamaha offerierte ihm einen Vertrag für ein Jahr. Läuft es in diesem nicht sehr gut, ist seine Superbike-Karriere möglicherweise beendet.

Auch Ducati hat ein Auge auf Luca. Go Eleven und Barni würden ihn gerne auf eine V4R setzen und ihm auch einen Zwei-Jahres-Vertrag anbieten. Im Fall von Barni könnte Bernardi sogar ein Jahr lang mit der Panigale V2 955 Supersport-WM fahren und erst 2023 aufs Superbike umsteigen, falls gewünscht.

Go Eleven Ducati kann sich nach dem Jahr mit Chaz Davies (34) wieder einen jungen Fahrer vorstellen, 2020 haben sie Michael Rinaldi für das Aruba-Werksteam aufgebaut. Davies beendet seine glanzvolle Karriere nach dieser Saison, mit Bernardi an Bord könnte eventuell sogar Sponsor Aruba überzeugt werden, weiterzumachen.