Das TV-Programm der Superbike-WM in Argentinien

Das Meeting der Superbike-WM 2021 in San Juan Villicum ist das erste in Übersee seit 18 Monaten. Was vom Rennwochenende in Argentinien live zu sehen ist.

Lange feilte die Dorna an einem Meeting der Superbike-WM in Südamerika, 2018 war es auf der neuen Piste in San Juan Villicum/Argentinien so weit. Davor gab es einen Vorvertrag mit dem Autódromo Internacional Codegua in Chile, doch das erwies sich 2015 als Rohrkrepierer.



Nicht ganz so lange brauchte die Dorna, um auf der argentinischen Piste das erste Übersee-Meeting seit Beginn der Corona-Pandemie zu veranstalten – zuletzt gastierte die seriennahe Weltmeisterschaft Ende Februar 2020 auf Philipp Island/Australien.

Durch die Zeitverschiebung zu Argentinien von fünf Stunden finden die beiden Rennen der Superbike-WM hierzulande am frühen Abend statt. ServusTV ist an beiden Renntagen live und in HD auf Sendung und wiederholt jeweils vor dem Rennen die Superpole respektive das Superpole-Race.



Eurosport 2 überträgt nur am Sonntag live und zeigt jeweils das zweite Rennen der Supersport- und Superbike-WM. Am Samstag werden Wiederholungen angeboten.

Wer mehr live sehen möchte, ist auf Streaming-Dienste angewiesen. Das einzige kostenlose Angebot bietet die Website von ServusTV, wo alle wichtigen Session im Livestream (oder später als Wiederholung) zu sehen sind.



Der Video-Pass der offiziellen Website der Superbike-WM 2021 kostet 9,99 Euro. Dafür erhält man nicht nur den Zugriff auf das werbefreie Livestreaming an den Rennwochenenden, sondern auch auf Interviews, das Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006 sowie auf Saisonrückblicke ab 1993. Außerdem die freien Trainings der Superbike-Kategorie am Freitag.