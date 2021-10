SBK San Juan: Flüge gestrichen, Organisations-Chaos

Trotz aller Hindernisse wird der SBK-Event in San Juan in Argentinien stattfinden. Die Reiseplanung ist für Promoter Dorna und die Teams eine große Herausforderung, die Kosten sind sehr hoch.

Touristen dürfen derzeit nur mit Sondervisum oder Sondergenehmigung nach Argentinien einreisen, zudem hat die Regierung ein Kontingent von Einreisenden festgelegt. Das betrifft den SBK-Tross zwar nicht, weil es ein entsprechendes Abkommen mit der argentinischen Regierung gibt. Es hat aber zur Folge, dass seit vergangenem Wochenende Flüge von Lufthansa, Swiss und British Airways gestrichen wurden, es gibt nur noch eine Handvoll Flüge von Air Europa und Iberia. Diese beiden Airlines schauen jetzt, dass ihre Flüge vollbesetzt sind und haben deshalb Reisende umgebucht und Flugzeiten geändert.

Wer keinen Direktflug von Europa nach Argentinien bekommt, muss über Nordamerika fliegen. Die Flugkosten sind schon jetzt unverhältnismäßig hoch, über die USA verdoppeln sie sich. Auch die Preise für Mietwagen und Hotels grenzen an Wucher.



Trotzdem wird der vorletzte SBK-Event des Jahres in Argentinien Mitte Oktober stattfinden, der Großteil der Paddock-Mitglieder fliegt am 8. und 9. Oktober, Treffpunkt ist der Ezeiza Airport in Buenos Aires. Von dort geht es mit Charter-Flügen nach San Juan weiter.

Die Dorna muss genau Liste führen, wer zum Tross gehört, und eng mit dem Ministerium zusammenarbeiten, damit es bei der Einreise keine Schwierigkeiten gibt. Der negative PCR-Test vor Abflug in Europa ist obligatorisch, bei Einreise in Argentinien müssen sich sämtliche Personen zudem einem Antigen-Test auf Covid-19 unterziehen, egal ob geimpft oder nicht. Sollte jemand positiv getestet werden, muss er in Buenos Aires auf eigene Kosten in ein Hotel in Quarantäne.

Während die Rückkehr aus Argentinien für die meisten Europäer kein Problem ist, das Land zählt nicht zu den Risikogebieten, stöhnen die Briten. Weil Großbritannien Argentinien Stand heute als «rote Zone» deklariert, muss jeder Reiserückkehrer von dort für zehn Tage, auf eigene Kosten und in einem vorgeschriebenen Hotel in Quarantäne. Freitesten ist nicht möglich. Diese Regelung lässt sich aber angenehmer gestalten: Kehrt ein Brite aus Argentinien zurück und macht anschließend zehn Tage Urlaub in einem Land, das nicht auf der roten Liste steht, etwa in Spanien oder Portugal, kann er danach ohne Beschränkungen nach Großbritannien einreisen. Dasselbe Prozedere erwartet die Briten bei der Rückkehr aus Indonesien, wo vom 19. bis 21. November das Finale stattfindet.

Kalender der Superbike-WM 2021:

21.–23. Mai Aragon/Spanien

28.–30. Mai Estoril/Portugal

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien

23.–25. Juli Assen/Niederlande

06.–08. August Most/Tschechien

20.-22. August Navarra/Spanien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

19.–21. November Lombok/Indonesien