Lombok: Einreiseverbot für 20 Prozent des Paddocks

Das Finale der Superbike-WM 2021 in Indonesien stellt Promoter Dorna vor eine noch schwierigere Aufgabe als für Argentinien. Denn voraussichtlich dürfen nur gegen Covid-19 Geimpfte einreisen.

Das Rennen in Argentinien verlangte mehr Vorbereitung, Dokumente, Nachweise und Zusagen als jedes Rennen zuvor, in der 1988 gegründeten Superbike-WM. Doch letztlich war die Einreise in das südamerikanische Land bis auf teilweise mehrere Stunden lange Wartezeiten am Zoll problemlos. Bei Ankunft in Buenos Aires mussten alle Paddock-Mitglieder einen Corona-Antigentest machen. Da alle negativ ausfielen, durften sämtliche der zirka 450 Personen ohne Quarantäne nach San Juan weiterreisen. Es darf sich auch jeder frei im Land bewegen, es gibt keine Blase, wie ursprünglich vorgesehen.

Mehr oder weniger dieselben 450 Menschen werden Ende November zum SBK-Finale nach Indonesien reisen, wo erstmals auf dem neuen Mandalika Circuit auf der Insel Lombok gefahren wird.



Doch Indonesien wird komplizierter als Argentinien. Der Inselstaat in Südostasien verlangt einen PCR-Test nach Einreise. Weil dessen Analyse im Labor mindestens acht Stunden dauert, müssen alle für einen Tag in festgelegten Hotels in Quarantäne.

Erschwerend kommt hinzu, dass Indonesien Stand heute lediglich vollständig Geimpfte einreisen lässt. Doch zirka 20 Prozent der «essentiellen Fahrerlager-Mitglieder» sind nicht geimpft und ein großer Teil von ihnen wird es bis zur dritten November-Woche auch nicht sein. Unter diesen ungefähr 90 Menschen sind mehr als zehn Rennfahrer.



Ungeimpft darf nur einreisen, wer ein ärztliches Attest vorlegen kann, dass eine Impfung aus medizinischen Gründen nicht möglich ist.

Promoter Dorna versucht im Dialog mit der indonesischen Regierung alles, um die Einreisebestimmungen diesbezüglich aufzuweichen. Denn ungeimpfte Rennfahrer oder Techniker lassen sich nicht einfach durch geimpfte ersetzen. Und niemand will ein Superbike-Feld mit 15 statt 22 Fahrern sehen. Ein denkbares Szenario ist, dass Ungeimpfte statt einem Tag zum Beispiel fünf in Quarantäne müssen.

Die Dorna rät den Teams momentan davon ab, Flüge zu buchen. Denn Stand heute muss der SBK-Tross in die Hauptstadt Jakarta fliegen, von dort geht es dann mit einem Charterflug weiter. Doch es besteht Hoffnung, dass sich die Lage in Indonesien die nächsten Wochen entspannt und es im November wieder Direktflüge ins Ferienparadies Lombok gibt.