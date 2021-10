Sandro Cortese: Test nach 421 Tagen Verletzungspause

Der zweifache deutsche Motorrad-Weltmeister Sandro Cortese hatte zuletzt Gelegenheit, die neue Yamaha R7 in Spanien zu testen und war danach voller Emotionen.

Sandro Cortese hat schon wieder einen ordentlichen Rhythmus nach seinem Horror-Sturz inklusive Reha im Jahr 2020 mit der Pedercini-Kawasaki in Portimao. Der Schwabe ist in der laufenden Saison als Experte für die Superbike-WM bei ServusTV im Einsatz und war nun auch erstmals wieder in seiner Funktion als deutscher Botschafter für Yamaha Europa tätig.

Der mittlerweile 31-jährige Cortese, der sich in der Saison 2018 im finnischen Kallio-Yamaha-Team den 600er-WM-Titel gesichert hat und dann für 2019 in die Superbike-WM wechselte, war einer der auserkorenen Testfahrer der neuen Yamaha R7. Dafür reiste er eigens nach Almeria, wo Yamaha die Piste gebucht hatte.

Es war für Cortese eine extrem lange Durststrecke: Seit seinem Crash in Portugal 2020 sind 421 Tage vergangen, bis er sich in Almeria wieder in den Sattel schwang. «Ich habe mich wie ein Kind gefühlt», strahlte Sandro. «Ich bin erstmals wieder ein Motorrad auf einer Rennstrecke gefahren.»



Der Berkheimer weiter: «Es war ein Tag voller Emotionen. Ich habe jede einzelne Minute auf der R7 genossen. Dafür möchte ich mich auch sehr herzlich bei Yamaha bedanken. Sie haben das möglich gemacht.»



Cortese hat in seiner Funktion bei Yamaha auch ein Auge auf die Nachwuchspiloten im R3 bLU cRU Cup.