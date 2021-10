San Juan: Scott Redding holt erste Ducati-Pole 2021

Beim Meeting in San Juan Villicum holte Ducati-Star Scott Redding seine erste Pole in der Superbike-WM 2021. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in Reihe 1, Rea schwächelt.Rea

Die Superpole der Superbike-WM 2021 ist ein traditionelles Qualifying, in dem alle Fahrer 15 Minuten lang Zeit haben, um eine bestmögliche Zeit zu fahren. In den freien Trainings können sich die Piloten allein um die Rennabstimmung kümmern, die erreichte Position hat keine Auswirkung auf das weitere Rennwochenende.



Jeder Fahrer hat in der Superpole zwei Qualifyer-Reifen von Alleinausrüster Pirelli zur Verfügung. Zum Warmfahren verwenden die Piloten zuerst einen normalen Rennreifen oder auch den Pirelli SCX, der speziell für das Superpole-Race über zehn Runden entwickelt wurde.

In den freien Trainings überzeugte WM-Leader Toprak Razgatlioglu konstant mit den schnellsten Runden. Im dritten Training sorgte der Yamaha-Pilot in 1:37,239 min für die bisher schnellste Zeit an diesem Wochenende und war damit schneller als der aktuelle Rundenrekord.



Übrigens: Der Pole-Rekord in San Juan ist in 1:39,012 min um 1,5 sec langsamer als der Rundenrekord von 1:37,462 min, was den damaligen Bedingungen geschuldet ist.

Jonathan Rea nahm als einer der ersten Piloten seine erste fliegende Runde in Angriff. Im Windschatten seines Kawasaki-Teamkollegen Alex Lowes setzte der Titelverteidiger in 1:38,092 min nicht mehr als eine Duftmarke. Die zweite Runde brach der Nordire nach einem Verbremser ab. Als einer der letzten Piloten ging Razgatlioglu auf die Piste. Der 24-Jährige verdrängte Rea in 1:37,800 min von der Spitze.



Nach dem ersten Versuch führte der Yamaha-Star vor Rea, Andrea Locatelli (Yamaha), Lowes und Garrett Gerloff (Yamaha). Dann schraubte Scott Redding die vorläufige Bestzeit auf 1:37,617 min herunter. Noch standen fünf Minuten auf der Uhr und die Piloten ließen sich den klebrigen Qualifyer montieren.



Rea gab alles und noch mehr – mit einem erneuten Fehler erreichte der Kawasaki-Pilot nur eine 1:41 min.

Die Zeit von Redding blieb unangetastet. Der Engländer holte in San Juan seine erste Pole in der laufenden Saison. Die erste Startreihe komplettiert Razgatlioglu und der erneut starke Superbike-Rookie Axel Bassani (Motocorsa Ducati).



Die zweite Startreihe beginnt mit den Kawasaki-Werkspiloten Lowes und Rea, von Platz 6 geht Locatelli ins Rennen.



Nach dem Desaster am Freitag ist der siebte Startplatz von Michael van der Mark mit der besten BMW erfreulich. Für Honda sorgte Leon Haslam als Zehnter für das beste Qualifying.